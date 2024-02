PAT * LABA – ROVERETO: « VALIDITÀ DIPLOMI ACCADEMICI RESPINTA DAL TAR, LA VICEPRESIDENTE GEROSA PORTERÀ AL MINISTERO LA QUESTIONE »

15.20 - mercoledì 14 febbraio 2024

Diplomi accademici legali per gli studenti della Laba di Rovereto.La vicepresidente Gerosa porterà al ministero dell’istruzione la questione legata alla validità dei diplomi. Diplomi accademici di belle arti, assessorato al lavoro per risolvere la situazione. Dopo la recente sentenza del Tar che ha respinto il ricorso promosso dalla Laba (Libera accademia di belle arti) per chiedere l’annullamento del provvedimento ministeriale che non autorizza il rilascio di diplomi accademici con valore legale agli studenti dell’accademia di belle arti di Rovereto, la vicepresidente e assessore all’istruzione, Francesca Gerosa, nel rispetto delle reciproche competenze statutarie provinciali e legislative nazionali, si sta attivando presso il Ministero competente.

L’obiettivo è fare tutti gli approfondimenti necessari e trovare una soluzione per salvaguardare il valore legale del titolo degli studenti in corso, in attesa che la vicenda trovi una conclusione definitiva. “Condivido la preoccupazione degli studenti frequentanti i corsi nella sede di Rovereto e delle loro famiglie – spiega la vicepresidente Gerosa -.

Come già più volte sottolineato il bene dei ragazzi e il loro futuro è elemento strategico e centrale della mia azione politica, e anche in questo caso sto facendo gli approfondimenti necessari anche con il ministero, per individuare al più presto una soluzione ragionevole, legittima e condivisa che tuteli questi studenti. Al contempo serve fare chiarezza perché le famiglie sono preoccupate”.

L’assessore, nel ricordare che la competenza in merito Accademia che per altro ha sede fuori provincia è in capo al Ministero e non all’assessorato, si farà parte attiva per ottenere dal Ministero l’attenzione necessaria per salvaguardare gli studenti e garantire il riconoscimento del valore dei titoli già acquisiti, per l’ottenimento dei quali hanno studiato e si sono impegnati.

