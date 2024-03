PAT – ISPAT * COMMERCIO INTERNAZIONALE (2013-2022): « GRADO DI APERTURA PER IL TRENTINO AL 30,1%, CONTRO IL 39,1% DELL’ALTO ADIGE »

15.23 - giovedì 28 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il quadro del commercio estero provinciale. Il sistema economico della provincia di Trento presenta ampi margini di espansione internazionale. Nell’arco dei dieci anni considerati (2013-2022), il grado di apertura, misurato dalla somma del valore di esportazioni e importazioni in rapporto al Prodotto Interno Lordo (PIL), risulta infatti inferiore allo stesso indicatore calcolato a livello nazionale e per aree simili (figura 1). La media del grado di apertura per il Trentino si attesta sul 30,1% contro il 39,1% dell’Alto Adige e il 61,6% del Nord-est. In ogni anno considerato tutte le aree si collocano al di sopra della media trentina. Per il Trentino si ravvisa comunque un incremento del grado di apertura medio rispetto al periodo 2000-2012 (mediamente al 26,4%). Nel biennio 2021-2022 il grado di apertura provinciale è superiore alla media del decennio, segnalando quindi una buona tenuta alla recessione indotta dalla pandemia.