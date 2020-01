PAT * INCONTRO MINISTERO ROMA – PUNTO NASCITE ARCO: SEGNANA, « CONFIDIAMO POSSA ESSERE IL PRIMO PASSO DI UN PERCORSO CHE POSSA RESTITUIRE UN SERVIZIO IMPORTANTE »

Punto nascite di Arco, mercoledì incontro con il Ministero. A Roma via al confronto richiesto dall’assessore Segnana.

La riapertura del punto nascite di Arco sarà il tema al centro dell’incontro al Ministero della Sanità, mercoledì pomeriggio, al quale prenderà parte l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana.

Il Governo ha accolto la richiesta avanzata dall’assessore che – lo scorso 30 luglio – aveva inviato una nota con la quale chiedeva al Ministero l’istituzione di un tavolo tecnico con l’obiettivo di rivedere i criteri necessari per la riapertura dei punti nascita e per condividere l’iter per la verifica dei vari aspetti relativi al punto nascita dell’ospedale di Arco.

“Confidiamo che questo possa essere il primo passo di un percorso che possa restituire alla popolazione dell’Alto Garda un servizio importante come quello del punto nascita. Un servizio da garantire in sicurezza, valorizzando le risorse locali” è il commento dell’assessore Segnana.