FILT – FIT – UILTRASPORTI – FAISA * TRENTINO TRASPORTI: «RIVA DEL GARDA, ULTERIORE AGGRESSIONE AI DANNI DI UN AUTISTA»

13.43 - mercoledì 19 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ancora un’aggressione al Personale di Trentino trasporti S.p.A. Segnaliamo l’ennesimo episodio verificatosi oggi a Riva del Garda ai danni di un autista che, come da regolamento, si è rifiutato di far salire a bordo un utente con il monopattino elettrico.

Il fatto increscioso è successo alle 6.40 alla fermata di Viale Martiri (dopo la stazione di Riva), sulla linea che porta a Rovereto. L’aggressore ha preso a calci e pugni l’autista e poi si è dileguato. Il malcapitato si è recato al Pronto Soccorso per i primi accertamenti e successivamente, su indicazione dei medici, è stato trasportato all’ospedale di Rovereto per ulteriori visite. Seguirà la denuncia dell’accaduto presso le autorità competenti.

In data 08 marzo u.s., a seguito di nostre numerose sollecitazioni, si è tenuto un incontro presso il Commissariato di Governo congiuntamente a PAT, TTSPA e Forze dell’Ordine. Si fa notare che l’impegno preso dal Commissario del Governo di riconvocare le OO.SS. verso la metà del mese di aprile per avviare un tavolo tecnico permanente è stato assolutamente disatteso. Ad oggi nessuna convocazione, solo parole e pugni in faccia (letteralmente)!!

È preoccupante l’indifferenza evidente che circonda queste manifestazioni di prepotenza e prevaricazione! Le aggressioni mettono a rischio conducenti, operatori, controllori e addetti front office. Alla responsabilità di offrire al meglio un servizio pubblico si aggiunge la paura di rischiare l’incolumità fisica. Anche i passeggeri sono ormai vittime di profondo disagio e insicurezza nell’usufruire di un servizio dedicato a tutta la comunità. La salute e la sicurezza.