PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL PRESIDENTE FUGATTI HA RICEVUTO LA DIRIGENTE DELLA POLIZIA STRADALE DI TRENTO, ELIA CERRONI »

18.40 - lunedì 17 luglio 2023

Il presidente Fugatti ha ricevuto la dirigente della Polizia Stradale di Trento Elia Cerroni. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ricevuto questa mattina Elia Cerroni, da maggio 2023 Primo dirigente della Polizia Stradale di Trento.

Un incontro cordiale, durante il quale il presidente e la dottoressa Cerroni hanno avuto modo di avere un primo confronto sul contesto trentino in generale e sulle principali sfide sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale, temi questi ultimi di stretta attualità visto il gran flusso di turisti e residenti sulle arterie provinciali in questi giorni d’estate.

“La sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine è fondamentale per garantire sul territorio un forte presidio di legalità e sicurezza – le parole del presidente Fugatti -. Quello della sicurezza stradale è un tema importante, sul quale da tempo abbiamo spinto con convinzione per un maggiore controllo affinché le nostre strade e le nostre valli siano frequentate e vissute da residenti e turisti con la maggiore sicurezza e serenità possibile. Ringrazio dunque gli uomini e le donne della Polizia Stradale per l’impegno e il lavoro al servizio della comunità, e auguro alla dottoressa Cerroni buon lavoro“ ha concluso il presidente.