PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: « DOMANI IN PROVINCIA DI TRENTO LA VISITA DEL PRESIDENTE DELL’ALTA AUSTRIA THOMAS STELZER, SARÀ FIRMATA UNA DICHIARAZIONE D’INTENTI »

16.14 - lunedì 13 marzo 2023

Domani in Provincia la visita del presidente dell’Alta Austria Thomas Stelzer. Sarà firmata una dichiarazione d’intenti per lo sviluppo di rapporti di collaborazione fra Trentino e Oberösterreich. Una delegazione del Land Oberösterreich (Alta Austria) presieduta dal presidente Thomas Stelzer e accompagnata dal console generale d’Austria a Milano Clemens Mantl, sarà in visita istituzionale domani in Trentino, in prosecuzione degli amichevoli contatti già intercorsi fra i due territori in occasione della visita a Linz, nell’aprile dello scorso anno, del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Al centro dell’incontro di domani tra i due presidenti la sigla di una dichiarazione di intenti, primo passo per lo sviluppo di rapporti di collaborazione fra Trentino e Oberösterreich. La firma è prevista in sala Giunta del palazzo sede di Piazza Dante 15, alle ore 17.30.