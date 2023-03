REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * CONCORSO OPERATORI GIUDIZIARI: FUGATTI, « L’ALTO NUMERO DI IDONEI (416) CI FA SPERARE PER LA POSSIBILITÀ DI COPRIRE LA MANCANZA PERSONALE »

11.18 - sabato 18 marzo 2023

724 candidati iscritti, 464 partecipanti e 416 idonei. Sono questi i numeri del concorso per 25 posti a tempo indeterminato come operatori giudiziari organizzato dalla Regione per gli uffici giudiziari del Trentino – Alto Adige/Südtirol che si è svolto a Trento nei giorni scorsi.

“Si tratta di ottimi numeri – ha commentato il Presidente Maurizio Fugatti – il 64% dei candidati iscritti si è presentato al Blm Group Arena per svolgere le prove scritte e il numero alto di idonei ci fa ben sperare nella buona riuscita di coprire la mancanza di personale nel comparto giustizia della nostra Regione”.

In palio ci sono 15 posti da destinare agli uffici giudiziari in Trentino e 10 in Alto Adige. Su 724 iscritti la parte del leone l’ha fatta la Provincia autonoma di Trento con 595 candidati. 37, invece, arrivano da Bolzano, mentre sono 92 quelli che arrivavano da fuori regione.

Inoltre, 63 candidati hanno dichiarato di possedere almeno il patentino di bilinguismo B1 e quindi risultano idonei per la selezione che riguarda i posti per gli uffici giudiziari di Bolzano. Ma le novità non si fermano qui. Per la prima volta, la Regione ha svolto la prova unica del concorso in maniera digitale avvalendosi di una ditta privata che ha curato tutta l’organizzazione della prova fornendo ai partecipanti i tablet sui quali hanno svolto l’esame tramite 20 domande a risposta multipla. La gestione digitale ha permesso di poter pubblicare l’elenco degli idonei (416) nella stessa giornata di svolgimento della prova.

“Questa modalità di gestione di una prova concorsuale ha suscitato molto interesse – ha commentato il segretario generale Michael Mayr – tanto che diverse amministrazioni pubbliche del territorio regionale hanno voluto assistere alla prova scritta come osservatori per capire se e come emulare il sistema in altri concorsi sul territorio”.

JUSTIZ UND REGION: 416 GEEIGNETE BEWERBER UND BEWERBERINNEN IM WETTBEWERB ZUR EINSTELLUNG VON BEDIENSTETEN FÜR RECHTSPFLEGE

724 Anmeldungen, 464 Teilnehmer und 416 geeignete Bewerber: das sind die Zahlen des Wettbewerbs zur Besetzung von 25 unbefristeten Stellen als Bediensteter/Bedienstete für Rechtpflege, der von der Region für die Gerichtämter von Trentino-Südtirol organisiert wurde und in den vergangenen Tagen in Trient stattfand.

„Es handelt sich um beeindruckende Zahlen“, sagte Präsident Maurizio Fugatti. „64% der angemeldeten Bewerberinnen und Bewerber sind zur schriftlichen Prüfung in der BLM Group Arena erschienen, und die hohe Anzahl geeigneter Bewerber und Bewerberinnen lässt uns hoffen, dass es uns gelingen wird, den Personalmangel in den Gerichtsämtern unserer Region zu beheben”.

Es stehen 15 Stellen für die Gerichtsämter im Trentino und 10 für die Gerichtsämter in Südtirol zur Verfügung. Von den 724 angemeldeten Teilnehmern kamen die meisten aus der Provinz Trient (595), 37 aus Südtirol, 92 von außerhalb der Region.

Darüber hinaus erklärten 63 Bewerber, zumindest über den Zweisprachigkeitsnachweis B1 zu verfügen, und sind somit für die Besetzung der Stellen in den Gerichtsämtern in Bozen geeignet.

Aber damit ist noch nicht alles gesagt, denn zum ersten Mal hat die Region die einzige schriftliche Prüfung des Wettbewerbs digital abgewickelt. Damit wurde ein Privatunternehmen beauftragt, das sich um die gesamte Organisation des Tests gekümmert und den Teilnehmern die Tablets zur Verfügung gestellt hat, auf denen sie die Prüfung mit 20 Multiple-Choice-Fragen durchgeführt haben.

Dank dem digitalen Verfahren konnte die Liste der geeigneten Bewerber (416) am selben Tag veröffentlicht werden.

„Diese Form der Abwicklung einer Wettbewerbsprüfung hat großes Interesse geweckt“, kommentierte Generalsekretär Michael Mayr. „Die Vertreter mehrerer öffentlicher Verwaltungen der Region wohnten der schriftlichen Prüfung als Beobachter bei, um zu verstehen, ob und wie das System bei anderen Wettbewerben im Gebiet der Region angewandt werden kann”.