PAT * ELEZIONI 2023: « IL GIORNO DEGLI SCRUTINI LA SEDE DI PIAZZA DANTE ACCESSIBILE AI CITTADINI, SOLO NELLA PARTE DELL’INGRESSO »

09.21 - martedì 17 ottobre 2023

Elezioni 2023, alcune indicazioni sull’apertura del Palazzo della Provincia. Lunedì, giorno degli scrutini, la sede di piazza Dante accessibile ai cittadini solo nella parte dell’ingresso. Per gli operatori dei media gli spazi nell’ala ovest. Il form per accreditarsi entro giovedì 19.

Domenica 22 ottobre 2023 è il giorno delle elezioni provinciali in Trentino, per la scelta del presidente della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale. Si vota nella sola giornata di domenica appena terminate le operazioni preliminari, che iniziano alle ore 6.00, e fino alle ore 22.00, mentre le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 7.00 di lunedì 23 ottobre.

Proprio riguardo alla giornata dedicata agli scrutini di lunedì 23 ottobre ricordiamo alla cittadinanza che, il palazzo della Provincia di piazza Dante 15 a Trento rimane aperto ma solo nella parte dell’ingresso. Nella hall saranno a disposizione i monitor conoscere in tempo reale i risultati. Si tratta di schermi touch screen navigabili e settati sul sito elezioni che fornirà in tempo reale l’aggiornamento sezione per sezione man mano che le operazioni di scrutinio andranno a concludersi. L’ala ovest del palazzo diventerà invece il teatro di studi televisivi radiofonici e postazioni di quotidiani e agenzie che faranno attività di comunicazione anche da Piazza Dante.

I giornalisti e gli operatori degli organi di informazione che intendono accedere al Palazzo della Provincia nella giornata di lunedì 23 ottobre sono tenuti ad accreditarsi entro giovedì 19 ottobre tramite l’apposito form online.