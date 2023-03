PAT * “DOMENICA AL MUSEO”« IL 5 MARZO INGRESSO GRATUITO AI MUSEI RETICO E DELLE PALAFITTE, A SANZENO E A FIAVÉ »

08.16 - mercoledì 1 marzo 2023

Il Museo Retico e il Museo delle Palafitte riaprono al pubblico. Sabato 4 marzo a Sanzeno e a Fiavé. Dopo la pausa invernale, sabato 4 marzo riaprono al pubblico il Museo Retico di Sanzeno e il Museo delle Palafitte di Fiavé. I musei, gestiti dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali, saranno visitabili nei giorni di sabato, domenica e nei festivi: il Museo Retico dalle ore 14 alle 18 mentre il Museo delle Palafitte di Fiavé dalle ore 13 alle 18. Domenica 5 marzo, in occasione dell’iniziativa “Domenica al museo”, l’ingresso sarà gratuito ad entrambi i musei e allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas a Trento. L’esperienza di visita sarà arricchita da visite guidate gratuite a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici. L’apertura del Parco Archeo Natura di Fiavé è invece prevista il 1 aprile.

Domenica 5 marzo il Museo Retico – Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non propone, alle ore 14.30 e alle ore 16, “I Reti e le antiche genti della Val di Non” due visite guidate per percorrere in compagnia di un archeologo il suggestivo percorso che si snoda nel pozzo del tempo e conoscere aspetti inediti e curiosità sul misterioso popolo dei Reti.

Si viaggia nel tempo anche al Museo delle Palafitte di Fiavé dove, alle ore 14.30 e alle ore 16, è in programma “Avete detto palafitte?”, una visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana degli abitanti delle palafitte di Fiavé che 3.500 anni fa vivevano sulle sponde dell’antico lago Carera.

Sempre domenica 5 marzo, alle ore 14.30 e alle ore 16, i visitatori dello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento in piazza Cesare Battisti, potranno partecipare alla visita guidata “Alla scoperta di Tridentum”, che oltre al percorso nella città romana di duemila anni fa include le mostre “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke” e “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” allestite nel sito.