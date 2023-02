PAT * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « SUL SITO “CORRIDOIO DEL BRENNERO“ LA SEZIONE “DOMANDE E RISPOSTE“ »

10.25 - sabato 25 febbraio 2023

Circonvallazione ferroviaria, online la sezione Domande e Risposte. Sul sito del Corridoio del Brennero. Uno spazio aperto alle richieste dei cittadini Con l’assegnazione dell’opera all’associazione di imprese che si è aggiudicata l’appalto, il progetto della Circonvallazione Ferroviaria di Trento è entrato nella sua fase esecutiva. Nella consapevolezza dell’importanza di quest’opera e dell’impatto che avrà sul contesto urbano, Provincia autonoma e Comune di Trento hanno ritenuto utile attivare un canale di comunicazione con i cittadini basato sul sistema delle FAQ – Domande & Risposte.

Per tale ragione è ora online uno spazio web che contiene le risposte sulle diverse tematiche relative alla fase esecutiva del progetto della Circonvallazione Ferroviaria di Trento, dove chi è interessato potrà inviare domande e richieste di chiarimento.

Si tratta di una pagina che ha l’obiettivo di dare riscontro, con assoluta trasparenza, alle legittime preoccupazioni dei cittadini e, più in generale, di tutti i portatori di interesse.

Questo strumento, gestito dall’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza sul lavoro che si occuperà dei lavori della Circonvallazione, potrà essere utile per indirizzare l’azione di vigilanza e supervisione degli enti territoriali verso quegli aspetti di carattere ambientale, organizzativo ed infrastrutturale che presentano le maggiori criticità in relazione alla fase realizzativa dell’opera.

La pagina è raggiungibile qui: https://corridoiodelbrennero.provincia.tn.it/FAQ

Se non trovi la risposta che cerchi puoi inoltrare la tua richiesta a: infobypassTN@provincia.tn.it

Le domande pervenute saranno esaminate e raggruppate in aree tematiche per consentire di elaborare le relative risposte all’interno di specifiche FAQ (Frequently Asked Questions, “domande frequenti”).