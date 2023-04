PAT * CANI DA GUARDIANIA: « AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO AGLI ALLEVATORI, IN PROGRAMMA A TRENTO (13-14/4) »

19.18 - martedì 11 aprile 2023

Cani da guardiania, giovedì 13 e venerdì 14 aprile il corso di formazione. Appuntamento dedicato agli allevatori: formazione teorica e prove pratiche. Crescere, gestire ed educare al meglio i cani da guardiania, a difesa del bestiame dai grandi carnivori. Una questione fondamentale, su cui il Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento conferma il propria alleanza con la Federazione allevatori: gli operatori zootecnici hanno ancora la possibilità di iscriversi al tradizionale corso annuale – gratuito e con iscrizione obbligatoria – che consentirà di ottenere l’attestato di partecipazione necessario per la custodia di questi cani appositamente addestrati. Il corso – organizzato dal Servizio e dal Muse – è in programma il 13 e 14 aprile, nell’aula conferenze della Federazione: la prima lezione è di natura teorica, mentre il secondo giorno è in programma una lezione pratica con i cani.

Il supporto dei cani da guardiania – ovvero razze canine selezionate da secoli per proteggere il bestiame dagli attacchi dei predatori – è ritenuto statisticamente efficace. Va peraltro detto che la sua diffusione tra allevatori e pastori è favorita dagli aiuti provinciali all’acquisto di cuccioli di pastore maremmano abruzzese, sin dal 2014. L’evento formativo, si terrà alla presenza di quattro specialisti piemontesi con lo scopo di fornire in primis a pastori e allevatori una base di conoscenze utile a formare e gestire nel migliore dei modi questi cani, nonché a minimizzare il rischio di conflitti tra questi e gli escursionisti, i turisti e gli altri frequentatori della montagna.

A breve il Servizio faunistico introdurrà una novità relativa agli aiuti provinciali in materia: in futuro, per poter accedere ai finanziamenti ad oggi previsti per l’acquisto di cuccioli di pastore maremmano abruzzese, i richiedenti dovranno dimostrare di avere partecipato ad un’attività formativa specifica di almeno 2 ore negli ultimi 5 anni. La frequentazione di questo corso, che rilascia un attestato di partecipazione previa superamento di un test finale, potrà quindi tornare utile a chi in futuro intendesse richiedere un finanziamento all’acquisto dei cani. I contenuti del corso saranno molto utili anche a quanti, tra allevatori e hobbisti, già detengano cani da guardiania attivi nella protezione del bestiame da reddito. La prima giornata tratterà gli aspetti teorici; la seconda giornata (solo mattina) prevede esercitazioni pratiche alla presenza di cani da guardiania. La partecipazione è gratuita previa iscrizione scrivendo all’indirizzo giulia.bombieri@muse.it.