PAT * “INDICE DEL DONO”: « TRENTO PRIMA TRA LE CITTÀ CON OLTRE 100 MILA ABITANTI, S. MARTINO DI CASTROZZA E CINTE TESINO AL SECONDO POSTO TRA I MEDI E PICCOLI COMUNI »

16.33 - martedì 11 aprile 2023

Trento prima tra le città con oltre 100.000 abitanti, San Martino di Castrozza e Cinte Tesino al secondo posto rispettivamente tra i medi e piccoli comuni

Indice del Dono, Trentino ai vertici nazionali

Anche nel 2022 il Trentino risulta essere tra i territori più virtuosi a livello nazionale per le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità. È quanto emerge dall’Indice del Dono 2023, rapporto del Centro Nazionale Trapianti che vede il Trentino, con un indice del dono di 69,35/100, al secondo posto tra le province italiane per dichiarazioni di volontà di dono.

“Questi dati sono motivo di grande soddisfazione e, oltre alla generosità di tantissimi nostri concittadini, confermano quanto nelle nostre comunità siano elevate la consapevolezza e la sensibilità sul tema” il commento dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

I dati sulle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 sono stati diffusi oggi dal Centro Nazionale Trapianti. Secondo l’Indice del Dono 2023, il rapporto realizzato ogni anno dal Centro, con un indice di 69,35/100 la Provincia autonoma di Trento è la seconda provincia italiana per dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti. Dei cittadini che hanno espresso la propria volontà nel 2022, l’80,3% ha espresso il proprio consenso alla donazione (la media nazionale è del 68,2%) il 19,7% si è opposto, il 38,5% si è astenuto.

Con un indice di 69,79, per il secondo anno di fila Trento risulta essere la città più generosa tra quelle con oltre centomila abitanti.

Trentino sul podio anche nelle graduatorie dei comuni medio piccoli (con popolazione compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti) e piccoli (con meno di cinquemila abitanti) dove al secondo posto si piazzano rispettivamente Primiero San Martino di Castrozza, con un indice di 85,38, e Cinte Tesino, con un indice di 93,84.

Complessivamente in Trentino sono 173.375 le dichiarazioni di volontà rilasciate ad oggi, la maggior parte delle quali presso i municipi. “In Trentino oltre il 95% dei comuni ha attivato la possibilità di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini contestualmente al rinnovo della carta di identità, ma sono molti anche gli sportelli dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che permettono di effettuare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento su tutto il territorio provinciale – spiega la dottoressa Lucia Pilati, responsabile del Coordinamento Trapianti della Provincia autonoma di Trento -. Numerosi cittadini inoltre, circa ventimila, hanno scelto la donazione dichiarando direttamente ad AIDO”.

Al dato virtuoso sulle dichiarazioni di volontà rilasciate si accompagna quello sulla bassa percentuale di opposizione registrata nella nostra provincia.

“È un numero basso, che oggi si attesta al 19,2% delle dichiarazioni di volontà a fronte di una media nazionale di oltre il 31% – aggiunge ancora la dottoressa Pilati – ma ancora inferiore è il numero delle famiglie che si oppone quando in rianimazione un loro caro è considerato donatore e può rappresentare la salvezza per qualcun altro. La solidarietà trentina è tangibile anche in questi casi” conclude.

L'”Indice del Dono 2023″ è consultabile a questo link .