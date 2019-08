PAT * CAMPING A LEVICO TERME: FUGATTI, « È IL PIù GRANDE DELLA REGIONE, ED È IN GRADO DI ACCOGLIERE OLTRE 2.000 TURISTI »

A Levico il camping più grande della regione. E’ in grado di accogliere oltre 2.000 turisti. Fugatti: “È compito della politica sostenere le realtà imprenditoriali che valorizzano il territorio”.

A Levico è presente il più grande camping dell’intera regione, in grado di accogliere oltre 2.000 turisti. Una realtà imprenditoriale importante per l’economia della Valsugana, tanto che al suo interno operano in maniera diretta e indiretta circa 350 persone. “

E’ compito della politica sostenere le imprese che con impegno valorizzano il territorio nel quale si inseriscono e fanno crescere l’economia locale anche attraverso l’indotto” ha evidenziato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine della visita compiuta con l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli, la collega di Giunta con delega alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e il consigliere provinciale della Valsugana, nonché presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.