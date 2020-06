PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * ” NEXT GENERATION EU “: « L’11/6 ORE 19.15 DIRETTA FACEBOOK CON BRANDO BENIFEI / GIORGIO TONINI / SILVIA MERLER E VINCENT DELLA SALA »

Dopo una prima reazione incerta, l’Unione Europea e tutte le istituzioni sovranazionali europee, a partire dalla BCE, hanno dato avvio a quella che potrebbe diventare il più grande investimento mai messo in atto sul futuro dell’Europa:

1350 miliardi messi a disposizione dalla BCE per l’acquisto di titoli di stato nazionali;

540 miliardi di euro tramite SURE un fondo europeo comune contro la disoccupazione, BEI, la banca europea per gli investimenti e un “MES sanitario” per investimenti diretti e indiretti nel settore sanitario

750 miliardi di euro per il rilancio delle economie europee tramite la programmazione pluriannuale di investimenti per un green new deal europeo tramite il nuovo piano di Recovery Fund, denominato #NextGenerationUE.

L’Europa c’è e con una forza inaudita. Gli stati un po’ meno a causa delle speculazioni ideologiche e dalla necessità per le forze sovraniste di sminuire il ruolo fortemente positivo che l’Unione Europea potrà rivestire nella fase di ricostruzione e ristrutturazione delle economie nazionali.

Per informare i cittadini sul dibattito europeo in corso sugli strumenti economici che potranno cambiare le nostre vite e soprattutto il futuro dei nostri figli, il PD del Trentino ha deciso di promuovere un incontro formativo sul programma Next Generation EU e di tutte quelle altre misure messe in campo che potrebbero dar vita ad un nuovo rinascimento dell’Europa. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del PD del Trentino a questo link:

Intervengono:

On Brando Benifei, capodelegazione PD al Parlamento europeo

Giorgio Tonini, capogruppo PDT presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Silvia Merler, economista, capo ricerca presso Algebris Policy & Research Forum

Vincent Della Sala, politologo, professore ordinario UniTN e coordinatore Jean Monnet Center-Trento

Coordina

Pasquale Mormile, responsabile Formazione politica del Partito Democratico del Trentino

