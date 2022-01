SEN. CONZATTI (IV) * ISTRUZIONE: « BENE LA SCUOLA IN PRESENZA, IL TRENTINO NON DEMONIZZI LA DATTICA A DISTANZA »

12:41 - 10/01/2022

Scuola: Conzatti: ” Bene la scuola in presenza, Trentino non demonizzi la DAD. Attenzione ai trasporti”.

“Bisogna lavorare per mantenere la scuola in presenza e in sicurezza, e la DAD sebbene vada migliorata ed efficientata, di certo non va demonizzata. Il Trentino gode di strumenti tecnologici che la sostengono e che in altri contesti e territori non ci sono. Pensiamo solo all’innovativo BESt-DaD studiato dalla facoltà di scienze cognitive per i ragazzi con disabilità e bisogni speciali. Chiaro che preferiamo e auspichiamo lezioni in presenza, la scuola non è solo didattica ma relazione ed esperienza, qualora peró la situazione pandemica non lo rendesse possibile, la DAD deve essere utilizzata come opportunità e occasione di innovazione scolastica.

Chi governa il Trentino ha tutti gli strumenti e le risorse aggiuntive per individuare le migliori soluzioni possibili, non dire no a priori. Mi auguro che anche il settore trasporti locali sia adeguatamente monitorato e che sia prevista un’adeguata strategia organizzativa. Noi riformisti crediamo che sia questo il modo di mettere al centro gli interessi dei ragazzi”.

*

Sen. Donatella Conzatti – Italia Viva