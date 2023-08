PACCHER (LEGA) * REPLICA A CONZATTI: « SVENTOLA LA BIZZARRA TEORIA DI SINDACI IN UNA SORTA DI SUDDITANZA PSICOLOGICA VERSO LA GIUNTA FUGATTI »

10.25 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’ex senatrice roveretana Donatella Conzatti, già “maestra” di coerenza e fedeltà all’elettorato, ora si improvvisa nientemeno che psicologa. Potere di una campagna elettorale che sin da subito si dimostra povera di (reali) argomenti su cui attaccare la giunta Fugatti. Conzatti infatti, salita agli onori delle cronache nazionali per un salto della quaglia da record (eletta in Senato col centrodestra a Rovereto e passata in quel centrosinistra, in cui aveva a lungo militato, forse, per mera convenienza) ora sventola la bizzarra teoria di sindaci soddisfatti per le opere pubbliche e l’attenzione loro riservata dalla giunta Fugatti ed ora, a suo dire, in una sorta di sudditanza psicologica verso la Provincia di Trento.

Per la saltatrice- psicologa improvvisata Conzatti insomma i primi cittadini sarebbero “costretti “ a manifestare gratitudine a questa amministrazione Fugatti che, in effetti, ha sbloccato interventi attesi da molti territori da decenni e che un centrosinistra chiacchierone e rimandatario aveva tenuto nei cassetti per anni.

Ci sarebbe da ridere se non fosse che la nostra esperta di lettura delle menti parla con probabile cognizione di causa rispetto a quello che il centrosinistra ha elevato a “modus operandi” per tanti anni: ovvero i sindaci che arrivavano in Provincia con il cappello in mano. Ora c’è’ altra musica ed altri suonatori: per citare un suo grande amico: “stia serena”.

*

Roberto Paccher

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Lega)