ORDINE MEDICI – TRENTINO * RINNOVO COMPONENTI COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI: « ELETTO PRESIDENTE STEFANO BONORA,  VICE LAURA ALBERTINI »

I giorni 20-21-22 novembre u.s. si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei componenti la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento.

Sono stati eletti gli odontoiatri della lista “Continuità e futuro in CAO”:

Presidente: dott. Stefano Bonora,

Vice Presidente: dott.ssa Laura Albertini,

Segretario verbalizzante: dott.ssa Francesca Campagnola,

Consigliere: dott. Nicola Furlini,

Consigliere: dott. Thomas Zorzi.

La Commissione Albo Odontoiatri si impegnerà a seguire fattivamente i compiti assegnati dallo Statuto, sarà a disposizione per recepire le istanze proposte da iscritti e cittadini e cercherà di essere presente in ogni attività istituzionale e non, che riguarderà la professione.



