COPPOLA (MISTO) – INTERROGAZIONE * COVID: « QUALI LE MOTIVAZIONI SULLA MANCATA TRASMISSIONE DEL NUMERO DEI POSITIVI ANTIGENICI AL MINISTERO DELLA SANITÀ? »

Il dottor Marro del Ministero della Sanità ha informato con una e-mail che la piattaforma degli esami eseguiti per la ricerca del Covid 19 sarà aggiornata e operativa da domani, giovedì 3 dicembre 2020. Con tale iniziativa ha salvato di fatto il presidente Fugatti che ha potuto ritardare di qualche giorno l’invio dei risultati dei tamponi antigenici. Infatti la mancata trasmissione di tali dati ha impedito finora di fatto la conoscenza reale della diffusione del Covid sul nostro territorio, non permettendo di conoscere il reale impatto dei test molecolari e antigenici nell’accertamento dell’ andamento della pandemia. Ricordo che il presidente Kompatscher sta inserendo da giorni tali dati nell’aggiornamento quotidiano sulla curva del contagio, oltre ad averli inviati tutti dopo lo screening di massa eseguito con gli antigenici in provincia di Bolzano.

Ciò premesso si interroga il Presidente della provincia di Trento per sapere:

quali siano le reali motivazioni del mancato invio dei test antigenici con tempestività e sollecitudine al Ministero della Sanità, in modo da informare la comunità trentina del reale andamento della pandemia da Covid-19 e contribuendo ad un confronto reale con la situazione in cui si trovano le altre regioni italiane.

*

Cons. Lucia Coppola