ON. BINELLI (LEGA) * TURISMO: « BENE I FONDI DEL PNRR PER RILANCIARE IL SETTORE, SERVONO IMPORTANTI INTERVENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E PROMOZIONE »

19:17 - 9/02/2022

Turismo: Binelli, bene Garavaglia fondi dal Pnrr per rilanciare il settore. Un miliardo e 786 milioni di euro a sostengo della riqualificazione delle imprese turistiche, 500 milioni per l’efficientamento energetico, altri 500 milioni per il turismo sostenibile e 358 milioni di euro ai giovani per l’avvio di attività turistiche. Sono solo alcune delle misure annunciate oggi in commissione attività produttive alla Camera dei deputati dal ministro Massimo Garavaglia per un intervento complessivo che ammonta a 2,4 miliardi per il turismo.

Come Lega siamo molto soddisfatti per l’attuazione degli interventi e delle riforme del PNRR proposti dal ministro perché vanno nella giusta direzione nel rilanciare un settore colpito dalla pandemia. abbiamo il più grande patrimonio turistico al mondo, ma servono importanti interventi in materia di digitalizzazione e promozione della nostra offerta turistica. È altrettanto necessario provvedere rapidamente con l’ammodernamento delle strutture ricettive e con l’attuazione di investimenti per garantire migliori collegamenti infrastrutturali dell’intero territorio italiano. Su questo il Trentino-Alto Adige è all’avanguardia e può essere da esempio per tutto il paese.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in commissione attività produttive Diego Binelli