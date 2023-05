CGIL CISL UIL – TRENTINO * TURISMO: « LA CARENZA DI MANODOPERA SI RISOLVE INVESTENDO SUL PERSONALE, LAVORATORI SENZA CONTRATTO NAZIONALE DAL 2018 »

15.10 - giovedì 25 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Turismo. Lavoratori senza contratto nazionale dal 2018. Cgil Cisl Uil: la carenza di manodopera si risolve investendo sul personale.

“Non c’è soluzione alla carenza di personale senza la sua valorizzazione. Obiettivo che si realizza anche con il rinnovo del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori del turismo il contratto nazionale è scaduto dal 2018. Quelli della ristorazione sono senza rinnovo da un anno e mezzo. Dunque al di là dei buoni propositi gli imprenditori devono dimostrare ai tavoli contrattuali la volontà di cambiare la situazione”. Il giorno dopo l’assemblea provinciale dell’Associazione albergatori e piccole imprese Cgil Cisl Uil intervengono sull’annoso tema delle difficoltà a trovare personale per le aziende del settore, puntando l’accento sulle condizioni di lavoro. “A gennaio in Trentino imprese e sindacati hanno compiuto un passo avanti importante siglando il contratto integrativo provinciale che mancava da anni e che sicuramente aiuterà a ridurre il gap retributivo con l’Alto Adige – fanno notare i segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti -.

Questo da solo non basta. Con un’inflazione sopra l’8%, il costo della vita in continua salita e potere d’acquisto in caduta libera il rinnovo del contratto nazionale non è più rimandabile”. Anche perché, ricordano i sindacati, in Trentino come nel resto d’Italia il turismo ha registrato un’ottima ripresa dopo il covid. “Le lavoratrici e i lavoratori, invece, si sono impoveriti. Chi può cerca condizioni di lavoro migliori sul piano retributivo, ma anche di conciliazione vita lavoro.

Per rendete attrattivo il comparto bisogna investire sul personale, migliorando le condizioni di lavoro, alzando le buste paga e investendo nella formazione oltre che nell’allungamento delle stagioni per assicurare continuità occupazione. Assistiamo, al contrario, ad un aumento dei fatturati delle imprese che non si è tradotto in una redistribuzione sul lavoro. Sempre sui lavoratori che si è rovesciato l’aumento dei costi visto che le aziende hanno reagito alzando i prezzi, come abbiamo letto in questi giorni. Non possono essere sempre i lavoratori a pagare”, proseguono. Infine il tema degli alloggi. La carenza di case e il costo elevato degli affitti è un ulteriore freno all’attrattività del settore se non risolta dalle aziende direttamente.