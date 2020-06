MORANDUZZO (LEGA) * PERMESSI DI SOGGIORNO: « NOI RESTIAMO CONTRARI ALLA LIBERALIZZAZIONE INDISCRIMINATA, LE PRIORITà SONO ALTRE »

La maxisanatoria voluta dal ministro Bellanova sta iniziando a dare i suoi risultati e questi sono negativi come del resto prevedibili. Il risultato sono manifestazioni come quella andata in scena ieri a Trento da parte di una trentina di persone con la quale si vuole puntare a una liberalizzazione dei permessi di soggiorno indiscriminata.

Del resto le priorità per qualcuno sono queste e non la pesante crisi economica che il nostro Paese sta affrontando. La posizione della Lega è chiara sul punto e vi è poco da dire ulteriormente se non che simili situazioni portano a preoccupanti aperture di rotte di migranti pericolose per la salute pubblica soprattutto in un momento delicato come questo.

Questo quanto indicato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo