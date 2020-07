MARCELLO CARLI * CANDIDATO SINDACO TRENTO 2020: « LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA SABATO 4/7 IN PIAZZA VENEZIA, IN PROSSIMITÀ DEL MONUMENTO AD ALCIDE DE GASPERI (ORE 11.00) »

La presentazione della candidatura di Marcello Carli a sindaco di Trento 2020 è prevista per il giorno sabato 4 luglio, alle ore 11.00, a Trento in piazza Venezia, in prossimità del monumento ad Alcide De Gasperi.

All’incontro parteciperà la coalizione a sostegno del candidato.

*

Marcello Carli