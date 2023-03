MANICA (PD) * PFAS: « CHIESTA E OTTENUTA COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO PER IL CASO PERFLUOROALCHILICI »

17.23 - martedì 7 marzo 2023

Nelle scorse settimane il quotidiano francese Le Monde ha realizzato un’inchiesta sulla presenza di Pfas nell’ambiente, individuando delle zone cosiddette “attenzionate”, tra cui anche alcune zone del Trentino.

I PFAS sono perfluoroalchilici, composti impermeabilizzanti che, a partire dagli anni cinquanta, si sono diffusi in tutto il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. Le loro proprietà e caratteristiche chimiche hanno però conseguenze negative sull’ambiente e a causa della loro persistenza e mobilità, questi composti sono stati rilevati in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli organismi viventi.

Per questo in data odierna il Cons. Manica, in apertura dei lavori del Consiglio provinciale, ha chiesto e ottenuto che la Giunta faccia chiarezza sulle notizie preoccupanti apparse in questi giorni sulla stampa locale con riferimento alla mappa dei Pfas e in particolare al presunto inquinamento delle zone di Arco e della Vallagarina. In tal senso domani il Consiglio provinciale si aprirà con una comunicazione della Giunta su questo delicato tema.

Inoltre, sempre oggi, il Cons. Manica ha depositato l’interrogazione qui allegata per chiedere alla Giunta maggiore chiarezza rispetto ai dati riportati da Le Monde e ripresi dalla stampa locale e sulle attività di monitoraggio eseguite da Appa.

