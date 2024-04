ITAS TRENTINO * VOLLEY – PLAY OFF SCUDETTO: « MONZA VINCE 3-1 GARA 4 DI SEMIFINALE, DOMENICA A TRENTO LO SPAREGGIO (ORE 18.00) »

23.59 - giovedì 11 aprile 2024

Per conoscere il nome della squadra che conquisterà l’accesso alla Finale Play Off Scudetto 2024 servirà la quinta ed ultima sfida di spareggio della serie di Semifinale fra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza. Il match di domenica 14 aprile alle ore 18, programmato nuovamente alla ilT quotidiano Arena di Trento (diretta RAI Sport e Radio Dolomiti), è diventato effettivamente necessario stasera, per mezzo dell’esito di una gara 4 che alla Opiquad Arena di Monza ha visto i padroni di casa imporsi in quarto set.

Il punto del 2-2 nel computo della serie è arrivato al termine di una partita in cui i Campioni d’Italia erano riusciti a vincere in rimonta il set d’apertura (grazie ad un grande apporto offerto da Michieletto) e poi con la stessa personalità a portarsi avanti sul 23-21 nel secondo parziale, prima di subire la rimonta dei padroni di casa, capaci di siglare un parziale di 0-4 per vincere la frazione e di portarsi sull’1-1. Dopo quel rocambolesco epilogo di periodo, la tendenza si è spostata tutta in favore dei brianzoli che, guidati in regia da Kreling (alla fine mvp), hanno sfruttato al massimo il proprio trio di palla alta (50 punti fra Maar, Takahashi e Loeppky) per chiudere in proprio favore sia il terzo set (vinto sempre di due lunghezze, ma sempre condotto) e poi nettamente il quarto parziale, in cui Trento ha staccato definitivamente la spina. Per l’Itas Trentino 15 punti a testa per la coppia di posto 4 Michieletto e Lavia, in una serata in cui l’attacco ha faticato più del solito ad andare a segno, anche per meriti specifici del sistema muro-difesa avversario.

La cronaca di gara 4. Gli starting six proposti dai due tecnici ricalcano fedelmente quelli utilizzati in avvio domenica a Trento: Soli porta in panchina Sbertoli per fargli assaggiare nuovamente l’atmosfera della partita (a referto al posto di Berger) e recupera Rychlicki, che copre la diagonale ad Acquarone in regia, Michieletto e Lavia agiscono in banda, Kozamernik e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero, mentre Eccheli ripropone la Mint con il modulo a tre schiacciatori: Kreling alzatore, Loeppky opposto, Maar e Takahashi laterali, Galassi e Di Martino al centro, Gaggini libero. Il match nasce sotto il segno degli strappi dei locali, che accelerano più volte (3-5, 9-11 e 12-14) con Maar, ma vengono costantemente ripresi da Michieletto e Lavia (9-9 e 11-11); Monza prova ad affondare il colpo con l’ace di Takahashi (12-16), ma dopo il time out i gialloblù risalgono velocemente la china ancora con Lavia e Michieletto (15-16). Il rush finale è tutto di marca tricolore: Michieletto firma l’allungo (22-20) e difende in pipe il vantaggio sino in fondo (25-22).

Sull’onda lunga della vittoria del primo set, l’Itas Trentino scatta bene anche nel secondo parziale con Lavia (6-3), ma Monza ci mette poco a riprenderla. I gialloblù provano nuovamente ad affondare il colpo (11-9) con Michieletto e Kozamernik (gran muro), ma anche in questo caso i brianzoli risalgono la china a quota 18. Nel finale è Rychlicki (attacco e ace) a firmare l’allungo (23-21), ma un contrattacco di Takahashi e un muro di Galassi sullo stesso opposto valgono il capovolgimento di fronte (23-24). Soli interrompe il gioco ma alla ripresa è Maar ad andare a segno fissando il punteggio sul 23-25 e sull’1-1.

Dopo il cambio di campo, i gialloblù pagano qualcosa dal punto di vista mentale, andando subito sotto (1-4 e 2-6), tanto che il tecnico trentino decide di inserire Nelli al posto di Rychlicki. La situazione non cambia molto, perché sono sempre i brianzoli a dettare il ritmo (9-11 e 12-17), affondando il colpo con Maar e soprattutto con Loeppky. Soli getta allora nella mischia Garcia al posto di Acquarone e la sua squadra trova una bella reazione col muro di Podrascanin e con gli attacchi di Michieletto (17-19). Monza risponde con Di Martino (muro su Kozamernik per il 20-23) e poi chiude il set sul 23-25 con Maar, portandosi avanti 2-1.

Nel quarto set Trento stacca subito la spina (1-6, 1-9 e 4-16) e non servono i cambi di Soli (dentro Garcia, Magalini e D’Heer) dopo che il tecnico aveva deciso di partire con Nelli al posto di Rychlicki. Il divario diventa sempre più netto ed incolmabile, con Galassi che mette a terra sovente il pallone (7-21) ed anticipa di fatto il verdetto che arriva sull’11-25.

“Monza ha giocato bene tutta la partita, mentre noi lo abbiamo fatto in maniera eccellente solo sino al finale del secondo set, momento in cui non siamo più riusciti a fare cambiopalla – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli al termine della partita – . Sapevamo di dover far qualcosa di importante per schiodarci da quella situazione, ma non ci siamo riusciti e tutto ciò credo che abbia creato i presupposti per l’evidente calo che abbiamo accusato successivamente. Siamo rimasti ancora agganciati nel terzo set e poi nel quarto siamo invece crollati e questo gruppo non si merita di chiudere in quel modo la partita. Ci sono evidenti meriti di Monza ma in quel frangente non siamo stati più noi. Dobbiamo imparare la lezione in vista di gara 5, che sapevamo poteva essere la conclusione di questa serie”.

Fra tre giorni, domenica 14 aprile, si tornerà quindi in campo alla ilT quotidiano Arena di Trento per la quinta e decisiva gara, che prenderà il via a partire dalle ore 18. Prevendita biglietti già attiva anche online al link https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/semifinale-play-off-2024-s5/233747.

Di seguito il tabellino di gara 4 di Semifinale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2024 giocata stasera all’Opiquad Arena di Monza.

Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino 3-1

(22-25, 25-23, 25-23, 25-11)

MINT VERO VOLLEY: Loeppky 17, Maar 19, Galassi 10, Kreling 1, Takahashi 14, Di Martino 11, Gaggini (L); Visic, Szwarc 1. N.e. Comparoni, Mujanovic, Morazzini, Beretta. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Lavia 15, Kozamernik 8, Rychlicki 9, Michieletto 15, Podrascanin 7, Acquarone, Laurenzano (L); Nelli 3, Garcia, D’Heer, Magalini. N.e. Cavuto, Sbertoli, Pace. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso).

DURATA SET: 31’, 33’, 34’, 22’; tot 2h.

NOTE: 3.086 spettatori, incasso non comunicato. Mint Vero Volley: 9 muri, 7 ace, 12 errori in battuta, 6 errori azione, 44% in attacco, 54% (27%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 5 ace, 12 errori in battuta, 11 errori azione, 37% in attacco, 44% (14%) in ricezione. Mvp Kreling.

*

Foto: Marco Trabalza