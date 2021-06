ISA – ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA (TRENTO) * BILANCIO 2020: « È DI 5 MLN IL RISULTATO D’ESERCIZIO / DIVIDENDI AI SOCI PER 3,9 MLN / UTILE NETTO A 5,04 MLN (RISPETTO AI 5,90 MLN DELL’ANNO 2019) »

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 sono n. 49, per un controvalore di bilancio di € 132,47 mln (n. 53 per € 151,66 mln nel 2019).

Il bilancio 2020 chiude con un utile netto in linea con gli esercizi precedenti (€ 5,04 mln rispetto ad € 5,90 mln dell’anno 2019).

Il risultato raggiunto nel 2020 è frutto dell’attento monitoraggio sulle partecipate, dell’impegno dedicato alla ricerca di realtà orientate allo sviluppo sostenibile e dell’ampia diversificazione degli investimenti effettuata nel tempo.

Il bilancio consolidato chiude il 2020 con una perdita di € 2,89 mln (rispetto all’utile di € 17,19 mln del 2019), effetto straordinario derivante da rettifiche di valore effettuate prudenzialmente dalle società del Gruppo.

L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo per azione di € 0,05 (pari allo scorso anno) da assegnare alle n. 78.080.227 azioni in circolazione. Il monte dividendi complessivo ammonta quindi a € 3,90 mln. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 20 luglio 2021.

L’Assemblea, come consuetudine, ha approvato la delibera di acquisto azioni proprie determinando l’importo complessivo a disposizione fino a € 500.000, indicando il prezzo di acquisto per le azioni in un range compreso tra un minimo di € 2,63 ed un massimo di € 2,65.