GUARDIA DI FINANZA – ORVIETO * CERIMONIA 6° CORSO AT -PI: « OGGI IL BASCO VERDE è STATO INDOSSATO DALLA PRIMA DONNA DEL COMPARTO »

In data 13 dicembre 2019, presso la caserma Monte Grappa, sede della Scuola Addestramento di Specializzazione, si è svolta la cerimonia di conclusione del 6° Corso straordinario di specializzazione “Antiterrorismo e Pronto Impiego”, alla presenza dell’Ispettore per gli Istituti di Istruzione – Generale di Corpo d’Armata Carlo Ricozzi, del Comandante della Legione Allievi – Generale di Brigata Vito Straziota e delle massime Autorità civili, militari e religiose.

Accompagnata dalla musica della Fanfara della Legione Allievi, la cerimonia ha avuto il suo culmine nel momento in cui l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione ha consegnato al primo classificato il basco verde, copricapo distintivo, che lo ha indossato insieme agli altri frequentatori risultati idonei e alla prima donna AT-PI della storia del Comparto, attribuendo solennità al traguardo raggiunto.

I neo militari AT-PI saranno chiamati a svolgere, in via prioritaria, i servizi di ordine pubblico, in occasione di eventi sportivi, manifestazioni, cortei, spettacoli, meeting e sbarchi di immigrati clandestini, i servizi di vigilanza fissa di infrastrutture, le misure di protezione ed i servizi antiterrorismo presso gli aeroporti.

In occasione di tali servizi dovranno dare dimostrazione di avere appreso le tecniche di polizia utili ad affrontare situazioni connotate da accentuati profili di rischio o che richiedono prontezza di intervento, dinamismo e versatilità di impiego.