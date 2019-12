PAT * QUESTIONARIO ISTAT: « SI STA CONCLUDENDO IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 »

Si sta concludendo Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. La scadenza per la compilazione online è il 13 dicembre.

Si sta per concludere il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019, che ha interessato in Trentino oltre 14.000 famiglie residenti nei 57 comuni del campione.

Le famiglie che hanno ricevuto una lettera dall’Istat con le informazioni per la compilazione del questionario e la password personale hanno la possibilità di compilare autonomamente online fino al 13 dicembre.

Per le famiglie che non hanno ancora provveduto alla compilazione del questionario Istat ha previsto che fino al 20 dicembre i rilevatori comunali si rechino presso le famiglie stesse per effettuare di persona l’intervista. Aderire è un obbligo di legge.

L’Istat e l’ISPAT sono tenuti per legge a svolgere il censimento e per le famiglie è previsto l’obbligo di risposta fornendo i dati richiesti. Nel caso di violazione di tale obbligo sono previste sanzioni da 206 a 2.065 euro. Per le famiglie impossibilitate ad accedere ad Internet o che incontrano difficoltà nella compilazione sono stati messi a disposizione anche altri canali di restituzione, con il supporto degli Uffici Comunali. Istat ha attivato anche un Numero verde per le famiglie, che risponde nel periodo del censimento dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 21.00: 800.188.802

È comunque consigliabile rivolgersi al proprio Comune per concordare le modalità di assolvimento dell’obbligo di risposta entro la scadenza prevista, per non incorrere nelle relative sanzioni. Per chi volesse approfondire, ulteriori informazioni sul Censimento permanente della popolazione sono disponibili sul sito dell’Istat all’indirizzo: www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni