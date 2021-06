GRUPPO DAO * BILANCIO 2020: « FATTURATO A 290 MLN CON UN INCREMENTO SUPERIORE AL 17%, UTILE A 15 MLN »

Con l’Assemblea Sociale dello scorso 04 giugno DAO ha visto approvare il bilancio 2020. Purtroppo, anche in questo caso la nostra Assemblea si è svolta in remoto ma confidiamo di tornare presto alla normalità per poter riavviare un costante dialogo con la nostra base sociale, linfa vitale per la salute e crescita della Cooperativa.

Numeri di bilancio e della Cooperativa

Per DAO il bilancio al 31/12/2020 evidenzia numeri lusinghieri, di grande soddisfazione. Alcuni dati:

– Il fatturato di DAO ha superato i 290 milioni di euro con un incremento superiore al 17%

– Il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 320 milioni di euro circa.

– La stima di fatturato della rete Associata supera i 500 milioni di euro.

– I dipendenti diretti del Gruppo DAO al 31/12/20 erano poco meno di 600.

La redditività di DAO si conferma su livelli di eccellenza anche per il 2020:

– L’utile di Gruppo supera i 15mln di € (di cui 2,5 attribuibili alla Capogruppo DAO al netto dei premi/ristorni/contributi ai Soci che DAO, in quanto società cooperativa, considera nel proprio

bilancio come dei costi) con incremento di circa 1,5 mln di euro.

– Il livello raggiunto dai premi/ristorni/incentivi ai nostri Associati, liquidi ed immediatamente

disponibili per le nostre aziende Associate, che hanno raggiunto i 22,6 mln di euro con incremento di oltre 3mln di € sul 2020 (oltre il 15% di incremento) segna un nuovo record sia per DAO sia, con distacco, per il nostro settore.

Tale dato esprime al meglio due valori fondamentali per DAO: nella nostra Cooperativa massima efficienza e competitività guidano ogni scelta; DAO è una Cooperativa al servizio dei Soci in maniera diretta e concreta, per questo i risultati di bilancio trovano immediato riscontro nei premi e incentivi alla base Sociale.

Tale risultato risulta ancor più eccezionale e motivo d’orgoglio in un anno come il 2020 in cui DAO, e CONAD, hanno ulteriormente incrementato i propri sforzi nella convenienza quotidiana e nelle offerte ed anche nella promozione e valorizzazione dei produttori locali.

*

Cos’è stato per DAO il 2020

Per tutti noi il 2020 è stato un anno impegnativo che ha visto la struttura di DAO affrontare varie sfide, programmate e meno.

Abbiamo aperto il 2020 immersi nel piano di sviluppo legato alle acquisizioni di alcuni punti vendita “ex Auchan” ed è stata data attuazione alla ridefinizione della struttura di governance della Cooperativa programmata da tempo.

A inizio 2020 siamo stati chiamati ad affrontare l’emergenza COVID che ha stravolto le nostre vite. Abbiamo cercato di affrontarla mantenendo fermi i nostri valori ed il nostro stile: abbiamo sentito il senso di responsabilità di garantire nella massima sicurezza il servizio alle nostre comunità e clienti, abbiamo cercato di supportare al meglio i nostri Soci che si sono fatti carico di un lavoro straordinario con spirito di sacrificio e professionalità, abbiamo cercato di supportare ancor più i territori in cui operiamo e tutti gli stakeholder con cui ci interfacciamo puntando a far evolvere il rapporto commerciale in una vera e pria sinergia e collaborazione di lungo periodo, non ci siamo tirati indietro nel supportare Associazioni, Enti, iniziative che fossero in difficoltà o meritassero di essere affiancate.

In questo stravolgimento di programmi e parametri di riferimento abbiamo mantenuto fede agli impegni presi ed alla programmazione di lungo periodo che un grande gruppo come DAO deve avere: è proseguito il nostro percorso di crescita e sviluppo, la riorganizzazione e maggiore strutturazione di DAO non hanno subito interruzione, il nostro tendere a creare una Cooperativa solida e capace di essere attrattiva per le generazioni future non sono stati scalfiti dal dover affrontare una terribile emergenza.

Per il 2020 è quindi doveroso un ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, che hanno saputo esprimere un senso di appartenenza e comunanza d’intenti che ci rende orgogliosi e confidenti del futuro che potremo plasmare assieme, ed ai nostri Soci che hanno dimostrato capacità e valori rari.

Un pensiero particolare a quei Soci, simbolo di tanti altri, che nelle notti di pandemia completavano la raccolta e preparazione delle spese da consegnare il giorno dopo nel cuore della notte.

Soci, Donne e Uomini di grandi valori, a prescindere che la loro azienda abbia la ragione sociale di una cooperativa o di una società privata, capaci di creare un legame solido con le comunità in cui operano e di gettare il seme, col loro concreto e silenzioso operare, di un futuro migliore.

*

Quali sfide vogliamo vincere per la crescita della Cooperativa ed i propri Associati

DAO è un’azienda semplice, pragmatica e con un forte legame con le proprie fondamenta: Soci e clienti.

DAO è però anche un’azienda importante, con uno straordinario patrimonio di risorse, competenze e voglia di fare. Chiunque viva la nostra Cooperativa deve farsi carico della responsabilità di un’azienda solida nata nel 1962, orgogliosa del proprio passato ma che deve orientarsi al futuro per valorizzare, mettere a frutto, evolvere e non sprecare quello straordinario patrimonio, di valori ed economico, che chi ci ha preceduto ha saputo affidarci.

In questo cammino che deve garantire un futuro ancor più solido alla nostra Cooperativa sarà indispensabile il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione. Abbiamo solide fondamenta ma non possiamo non cogliere le sfide dell’innovazione e della crescita che abbiamo davanti.

Piacere a sé stessi e avere grandi risultati sono valori effimeri: si deve pensare a quel che saremo domani e posdomani. DAO deve rispondere alle esigenze dei nostri Soci ma anche capire le esigenze dei Soci di domani ed essere attrattiva per i Soci e clienti che verranno.

Per fare questo stiamo spingendo molto sull’evoluzione dei nostri servizi e sullo sviluppo: servizi e sviluppo non fini a sé stessi ma a diretta disposizione dei nostri Associati. Ad esempio, tutte le iniziative di nuovi punti vendita promosse da DAO sono pensate per essere gestite da nostri Associati che potranno quindi crescere assieme alla loro Cooperativa, garantendo un futuro anche alle nuove generazioni di Soci.

Nella crescita di DAO il legame col territorio è, e diverrà sempre più, un elemento imprescindibile come la sostenibilità. Sostenibilità intesa in senso molto ampio di un ecosistema in cui tutti gli interlocutori debbano dare il loro contributo e ricevere il loro giusto e costante ritorno.

Gli anni a venire saranno di eccezionale fermento e sta a tutti noi cogliere la sfida di proiettare DAO nel futuro che merita.