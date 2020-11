GHEZZI (FUTURA) – INTERROGAZIONE * COVID – DPCM 4 NOVEMBRE: « DOPPIA POSITIVITÀ PER LA QUARANTENA DELLE CLASSI, QUAL È IL SENSO DI QUESTA DISPOSIZIONE? »

Premesso che: a seguito dell’emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020, il presidente della Provincia ha predisposto l’ordinanza n. 49 del 26 ottobre 2020;

nell’ordinanza al punto 26 si specifica quanto segue: “nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora vengano riscontrate due positività all’interno della singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe”;

il Dpcm del 4 novembre 2020 ordina la didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado ma consente la didattica in presenza per svolgere le attività nei laboratori con l’obbligo di utilizzare la mascherina anche in situazione statica;

il Dpcm prevede, inoltre, l’uso della mascherina anche al banco per i componenti delle classi delle scuole di ordine e grado a cui sarà permessa la didattica in presenza;

al 5 novembre 2020 le classi in quarantena in provincia di Trento sono 238.

*

Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE:

se ha ancora senso l’indicazione dell’Apss di attendere un secondo caso di positività prima di mettere in quarantena una classe delle scuole d’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado;

se sono state analizzate le classi che hanno registrato la doppia positività per capire quanto tempo mediamente intercorre tra la verifica della prima positività e quella della seconda;

quali protocolli sono previsti per gestire la situazione nell’intervallo di tempo che corre tra la prima e la seconda positività;

quanti insegnanti delle classi che hanno registrato la doppia positività tra gli alunni, sono risultati a loro volta positivi;

se rispetto alle indicazioni del Dpcm del 4 novembre 2020 la giunta provinciale abbia intenzione di trattare con il governo per ottenere deroghe sull’uso dei dispositivi di protezione negli ambienti scolastici; e se sì, per quali motivi di carattere sanitario e/o logistico e/o didattico.

*

Paolo Ghezzi

Gruppo provinciale FUTURA