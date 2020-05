BANCA D’ITALIA *  COVID-19: « L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULL’ECONOMIA ITALIANA, SCENARI ILLUSTRATIVI » (ALLEGATO PDF)

Estratto della pubblicazione diffusa sul sito web della Banca d’Italia dal titolo “ L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SULL’ECONOMIA ITALIANA: SCENARI ILLUSTRATIVI”.

1) L’incertezza sulle ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19 è molto elevata; in Italia il PIL ha registrato una flessione del 4,7 per cento nel primo trimestre; le indicazioni finora disponibili suggeriscono una contrazione dell’attività economica ancora più intensa nel trimestre in corso, cui dovrebbe far seguito un recupero nella seconda metà dell’anno;

2) In queste condizioni formulare previsioni macroeconomiche diventa estremamente arduo; le simulazioni rappresentano soprattutto analisi di scenario, basate sulla valutazione dell’impatto di ipotesi epidemiologiche ed economiche alternative;

3) In uno scenario centrale, le cui ipotesi sottostanti sono sostanzialmente in linea con quelle considerate dai principali previsori istituzionali, il PIL potrebbe ridursi del 9 per cento quest’anno per poi espandersi di quasi il 5 per cento nel 2021;

4) I tempi e l’intensità della ripresa dipendono dall’evoluzione della pandemia, dall’andamento dell’economia globale, da eventuali ripercussioni finanziarie e in misura rilevante dall’efficacia delle politiche economiche.

*

Banca d’Italia