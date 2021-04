FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * DOMANDA D’ATTUALITÀ – RIFIUTI: « IL SINDACO IANESELLI E LA GIUNTA INTENDANO DARE UN ULTERIORE SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI? »

Nella giornata odierna, il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia ha depositato una domanda d’attualità presso la segreteria del Consiglio Comunale di Trento, per chiedere al Sindaco Ianeselli e alla Giunta Comunale se intendano o meno dare un ulteriore sostegno alle attività commerciali cittadine sul tema rifiuti.

Di seguito, il testo della domanda d’attualità

“QUOTA FISSA TARI PER LE IMPRESE CITTADINE RIMASTE CHIUSE A CAUSA DEL CORONAVIRUS”

Nel corso dell’anno 2020, ma anche nei primi mesi del 2021, a causa dell’emergenza sanitaria che nostro malgrado stiamo ancora vivendo, tante sono state le imprese cittadine che si sono viste costrette ad una chiusura totale o che comunque hanno dovuto reinventare in qualche modo la propria operatività, attraverso un tipo di vendita alternativa come ad esempio l’asporto o il canale online.

Numerosi sono gli esercenti con i quali ci siamo confrontati e che riferiscono di bollette per lo smaltimento dei rifiuti stratosferiche, calcolate anche per i periodi di chiusura forzata imposta a livello nazionale. Alla luce di tutto ciò e tenuto conto delle agevolazioni previste dal regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con deliberazione consiliare 03.03.2020 n.30, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 28.01.2021 n.16 piano economico finanziario 2021, riteniamo doveroso chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale se intendano attuare qualche provvedimento, al fine di permettere alle attività imprenditoriali cittadine di recuperare almeno per quanto concerne la quota fissa, la totalità degli importi corrisposti nei periodi di chiusura imposta a livello nazionale dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ovvero da marzo 2020, cosa peraltro già attuata in altre città italiane.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.