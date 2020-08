ROSSI (PATT) * FUNIVIA – REPLICA A MAESTRANZI: « SI DIMENTICA CHE SE è STATO CONSIGLIERE DELEGATO PER IL BONDONE è PERCHé LO HA VOLUTO IL PARTITO AUTONOMISTA »

Il povero dottor Dario Maestranzi. Cosa non si fa per farsi campagna elettorale… campagna per se stesso ovviamente. Non solo si cambia per l’ennesima volta partito e lista (non si contano più) evidenziando in questo modo la propria credibilità e affidabilità…

Ma si dimentica che se è stato consigliere delegato per il Bondone è perché lo ha voluto il Patt. Quanto allo studio di fattibilità fatto da Trentino sviluppo pare abbastanza scontato che tale società non avesse potuto fare nessuno studio se la Provincia autonoma di Trento non fosse stata d’accordo.

La funivia del Bondone è nella pianificazione; questo quello che conta. E se lo è, è perché tutti abbiamo lavorato per questo.

Pensi alla sua nuova casacca.

*

Ugo Rossi

Capogruppo Patt in Consiglio provinciale Trento, già Presidente della Giunta provinciale di Trento