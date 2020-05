ESERCITO ITALIANO – BRIGATA ALPINA JULIA * BOMBA D’AEREO A VADENA: « IL 31/5 IL 2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI “ALPINI” DI TRENTO NEUTRALIZZERÀ L’ORDIGNO RINVENUTO »

Domenica 31 maggio 2020, i militari dell’Esercito Italiano, appartenenti al 2° reggimento genio guastatori “alpini” di Trento, neutralizzeranno la bomba d’aereo da 2000 libbre rinvenuta nel Comune di Vadena (Bz).

I giornalisti interessati in merito, al fine di seguire le fasi dell’Operazione, sono attesi alle ore 08:15 presso il Centro di Coordinamento delle Operazioni allestito nella Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Ora per l’inizio attività e per essere poi condotti sul sito di interesse, nella ovvia possibilità ed in ottemperanza sempre con le dovute misure di sicurezza da adottare.

*

BRIGATA ALPINA JULIA

Ufficiale addetto alla Maggiorità e Personale

2° reggimento genio guastatori alpini

Magg. g.(gua.) Matteo BOSCHIAN BAILO