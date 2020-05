ENAV – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA VOLO  * BILANCIO 2019 : « L’ASSEMBLEA APPROVA, RISULTATO NETTO A 118,3 MILIONI DI EURO »

I curricula dei nuovi Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società

(www.enav.it).

***

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it), in ottemperanza all’art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di

cinque giorni dall’Assemblea.

Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance”, il cui significato e contenuto sono illustrati di seguito in linea con l’orientamento ESMA/2015/1415:

➢ EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): indicatore che evidenzia il risultato economico prima degli effetti della gestione finanziaria e di quella fiscale, nonché degli ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali e dei crediti e degli accantonamenti, così come riportati nello schema di bilancio e rettificati per i contributi in conto investimenti direttamente connessi agli investimenti in ammortamento a cui si riferiscono;

➢EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): corrisponde all’EBITDA al netto degli ammortamenti rettificati dai contributi in conto investimenti e dalle svalutazioni delle attività materiali e immateriali e crediti e accantonamenti;

➢ Posizione finanziaria netta: è la somma delle Passività finanziarie correnti e non, dei crediti finanziari correnti e non correnti al netto dei debiti finanziari non correnti riferiti al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti;