ENAC * FESTE NATALE: « AUMENTO NUMERO VOLI DA E PER LA SARDEGNA, CONTATTATE LE COMPAGNIE AEREE PER AVVIARE L’ITER DI AUTORIZZAZIONE »

16.38 - lunedì 12 dicembre 2022

Enac: aumento dei voli da e per la Sardegna durante il periodo natalizio. Con riferimento alle notizie di stampa sulla necessità di incrementare i voli in continuità territoriale per la Sardegna nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) informa di aver già contattato le compagnie aeree che operano sugli aeroporti sardi per avviare l’iter di autorizzazione. L’Ente, al momento, è in attesa delle richieste, da parte degli stessi vettori, dei voli aggiuntivi da e per gli scali sardi, nonché del nullaosta da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Una volta ricevuta la programmazione dei voli, l’autorizzazione potrà essere rilasciata dall’Enac in tempi rapidi, dato che l’Ente ha già svolto la necessaria istruttoria per verificarne la compatibilità per le rotte onerate, con particolare riferimento alla disponibilità degli slot sugli aeroporti interessati.