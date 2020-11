ENAC * COVID – COMPAGNIE AEREE: « OBBLIGO DI RIMBORSO DEL BIGLIETTO AI PASSEGGERI CHE NON POSSONO USUFRUIRE DEI VOLI A CAUSA DELLE RESTRIZIONI »

L’Ente ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo.

L’ENAC, al contempo, ha scritto anche alle associazioni di settore IBAR (Italian Board of Airline Representatives) e IATA (International Air Transport Association) per rimarcare le nuove disposizioni vigenti nel nostro Paese, a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, come da regolamenti comunitari di riferimento.