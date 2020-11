DOLOMITI ENERGIA * RETE DISTRIBUZIONE GAS: « AGGIORNAMENTO ORE 18.30, NOVARETI COMUNICA CHE STANNO PROSEGUENDO I LAVORI PER RIPARARE IL GUASTO »

Novareti comunica che stanno proseguendo i lavori per riparare il guasto alla rete di distribuzione del gas. Auspicabilmente per circa un terzo del migliaio di utenze interessate la regolarità della fornitura dovrebbe essere ripristinata nella giornata di oggi. Purtroppo la gravità del guasto e la conseguente complessità dell’intervento condizionano pesantemente i tempi di completo ripristino del servizio, che si prolungheranno almeno per tutta la giornata di domani.

La società desidera ringraziare i cittadini coinvolti che, nonostante il momento di difficoltà, stanno dimostrando spirito di collaborazione permettendo ai tecnici di operare al meglio rassicurandoli che aldilà dei disagi che questa situazione comporta la rete è in sicurezza e non ci sono situazioni di pericolo. Non appena la società avrà una miglior visibilità del completamento delle attività ne darà tempestivo aggiornamento.