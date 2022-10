PAT * “CRONACHE DI UN VIAGGIO NELLA (IN)SICUREZZA SUL LAVORO”: SPINELLI, « GRAZIE AI PROFESSIONISTI CHE OPERANO QUOTIDIANAMENTE SUL CAMPO »

10.59 - martedì 18 ottobre 2022

Cronache di un viaggio nella (in)sicurezza sul lavoro: ieri la presentazione di un nuovo volume. Assessore Spinelli: “grazie ai professionisti che operano quotidianamente sul campo”. Si è tenuta ieri sera a Gardolo la presentazione del libro “Cronache di un viaggio nella (in)sicurezza sul lavoro” scritto da Andrea Merler. Nella nuova pubblicazione sono narrate esperienze di lavoro, teorica e pratica e possibili soluzioni per l’avvenire. “La cultura del lavoro – spiega l’autore Merler – implica il lavoro come cultura, un saper lavorare in sicurezza, perché il maggior profitto non è antitetico alla sicurezza dei lavoratori”.

Alla presentazione è intervenuto l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli il quale ha sottolineato che “l’attenzione alla sicurezza proviene dalla consapevolezza del valore assoluto del capitale umano, per la società, per le imprese e per le istituzioni. La situazione locale è attentamente monitorata e presidiata dalla Provincia. Si pensi agli investimenti sulla formazione universitaria, con un Corso di laurea specifico, il Piano provinciale della Prevenzione deliberato a fine 2021 dalla Giunta provinciale, la riforma della sede di partecipazione della prevenzione, con un Comitato provinciale di coordinamento rivisto e più funzionale”.

In questi ultimi anni si registra una riduzione costante degli infortuni dovuta alla costante azione di promozione, di cultura e di prevenzione, ma anche grazie agli investimenti in ricerca e progresso tecnologico delle imprese e delle istituzioni. Il dato positivo è stato in parte contrastato da diversi fenomeni non prevedibili, come la tempesta Vaia che ha causato una quota importante di attività forestale in territori impervi, la pandemia del Covid19 che ha inciso anche sulla salute e sicurezza sul lavoro ed infine la crisi economica ed energetica attuale che ha ridotto le disponibilità imprenditoriali e indirettamente inciso anche sulle condizioni degli ambienti di lavoro. Persino talune azioni importanti per la società e l’economia, come gli interventi 110% sul patrimonio edilizio, hanno provocato una tale intensità di lavoro in poco tempo che, in parte, ha determinato la nascita di nuove imprese con scarso know how sulla sicurezza, provocando un aumento di incidenti rilevante.

“In questo importante quadro di strategia e rete di servizi per migliorare le condizioni di lavoro – ha sottolineato l’assessore Spinelli – dobbiamo ringraziare i professionisti che operano quotidianamente nel campo, i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e non per ultimi i tecnici della prevenzione, che garantiscono 24 ore su 24 le funzioni istituzionali di prevenzione, promozione, controllo e anche di giustizia, seguendo le complesse e delicate vicende a seguito degli incidenti sul lavoro nonché quelli in servizio in Provincia, che promuovono il coordinamento, la pianificazione e la partecipazione dei diversi stakeholders nelle attività di prevenzione in materia”.

“Partendo da questa comunità professionale – ha concluso l’assessore Spinelli – va dato atto e ringraziato l’autore dell’opera, per l’impegno di 25 anni sul campo, descritto in via esperienziale, con racconti delle principali vicende che hanno profondamente segnato il percorso professionale e di vita, ma anche arricchito e migliorato il sistema locale della prevenzione, anche con proposte all’avanguardia, dimostrazione che anche nella nostra pubblica amministrazione vi sono eccellenze e competenze di alto livello che non possono essere celate”.