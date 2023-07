PAT * EUSALP: « AL VIA LA SESTA EDIZIONE DEL CONCORSO “PITCH YOUR PROJECT”, LE CANDIDATURE FINO AL 10/9 »

15.03 - martedì 4 luglio 2023

Eusalp: al via la sesta edizione del concorso “Pitch your project”.La fase di candidatura delle proposte presentate dai giovani si concluderà il 10 settembre. Anche quest’anno si rinnova l’impegno di EUSALP per un sempre maggiore coinvolgimento dei giovani, un invito ad essere protagonisti del futuro della Regione Alpina. Fino al 10 settembre prossimo sono aperte le candidature per la sesta edizione del concorso “Pitch Your Project” fortemente legato al tema della sostenibilità, con lo slogan “Le tue Alpi! Il tuo futuro! La tua idea!”. I giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, provenienti dalle 48 Regioni e Province autonome facenti parte di EUSALP, possono presentare le loro idee progettuali su 4 filoni di interesse per la Macro Strategia per la Regione Alpina.

I cinque migliori progetti saranno presentati nella finale del 21 novembre 2023 a Strasburgo, città simbolo dell’Unione europea. I candidati presenteranno le loro idee in una sessione di pitching con un pubblico di esperti internazionali e, infine, il pubblico presente voterà direttamente i tre finalisti che si aggiudicheranno i premi in denaro di 5.000, 3.000 e 2.000 euro.

I giovani hanno la possibilità, individualmente o in gruppo, di realizzare un progetto volto a migliorare l’attrattività e lo sviluppo sostenibile della regione alpina. Il concorso può essere svolto anche nell’ambito di progetti scolastici, universitari o associativi, su uno di questi temi:

Cambiamento climatico e gestione dell’acqua

– Come possiamo affrontare le sfide causate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali?

– Come promuovere una gestione sostenibile della biodiversità e delle risorse naturali, in particolare dell’acqua?

Mobilità ed energia

– Come possiamo rafforzare la mobilità sostenibile, a zero emissioni e a zero emissioni?

– Come possiamo sostenere la transizione energetica locale e l’introduzione di energia verde rinnovabile?

Economia circolare e artigianato alpino

– Come espandere e rafforzare l’economia circolare nelle filiere corte?

– Come promuovere l’artigianato alpino e il know-how delle nostre aziende locali?

Innovazione sociale e sinergie intergenerazionali

– Quali servizi, infrastrutture e strumenti sono necessari per migliorare l’inclusione sociale nell’area alpina?

– Come possono gli anziani sfruttare le competenze delle giovani generazioni in materia di digitalizzazione e come possono creare nuovi legami fruttuosi?

Per ulteriori informazioni su “Pitch Your Project”: https://eusalp-youth.eu/. Per domande sul concorso o un aiuto per impostare il progetto si prega di scrivere a contact@eusalp-youth.eu

EUSALP è un’’area di cooperazione tra 7 Paesi europei (Francia, Svizzera, Italia, Austria, Slovenia, Germania, Liechtenstein) e 48 regioni per lo sviluppo armonioso della regione alpina. Il suo obiettivo è quello di tenere in maggiore considerazione le sfide che la regione alpina deve affrontare su scala transnazionale e di rispondere ad esse in un quadro di cooperazione europea rafforzata. Info: https://www.alpine-region.eu/