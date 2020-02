DOLOMITI ENERGIA * BASKET TRENTINO: « CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MANUEL BOBICCHIO, IL PUNTO STATISTICO ALLA PAUSA NAZIONALI »

Durante la sfida contro Cantù alla BLM Group Arena sono state consegnate le 15 borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio, il premio giunto alla XIII edizione che ha come obiettivo quello di ricordare Manuel per il suo impegno tra i banchi di scuola e in palestra: Manuel è venuto a mancare nel 2007 a soli 17 anni a causa di un male improvviso, quasi al termine del suo primo anno in maglia Aquila Basket, lasciando un vuoto incolmabile non solo tra i suoi famigliari ma anche tra i tantissimi che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato il carattere solare e positivo.

Durante la pausa tra primo e secondo quarto e durante l’intervallo lungo di metà partita i 15 vincitori, 4 per la categoria Triennio Superiori, 4 per la categoria Biennio Superiori e 7 per la categoria Scuole Medie, hanno ricevuto il proprio assegno da 300 euro, grazie al contributo di Fondazione Aquila per lo Sport Trentino insieme a CAF Acli e FIP Trentino Alto-Adige.

I 15 studenti-atleti premiati giocano in società inserite nella Dolomiti Energia Basketball Academy e hanno ottenuto il riconoscimento perché più di tutti sono riusciti a coniugare l’impegno sui banchi con quello in palestra. Ecco i loro nomi: Maddalena Martinelli, Manuela Rech, Lucilla Quaresima e Gaia Neri (Belvedere Ravina), Mirco Stelzer (AB Pergine), Sergiu Grigoret e Angeloantonio Mosca (Olimpia Bolzano), Matteo Baldessari e Lorenzo Carraro (Aquila Basket Trento), Dolvis Enmanuel Medina Valdez (Maia Merano), Riccardo Frattarelli ed Enrico Vrh (Virtus Altogarda), Daniele Madejski (Junior Basket Rovereto), Anna Perenthaler (Rotaliana Basket), Tommaso Forti (Pall. Villazzano).

I premi sono stati consegnati, dai genitori di Manuel, Walter e Francesca, da Michele Mariotto, direttore di CAF Acli, Mauro Pederzolli, presidente di FIP Trentino Alto-Adige e Giovanni Zobele presidente di Fondazione Aquila per lo Sport Trentino. Oltre ai 15 atleti sono stati premiati anche Massimiliano Fontanari e Noemi Deimichei, che hanno ricevuto una borsa di studio dalla FIP Trento per il loro impegno a scuola e in palestra rispettivamente come arbitro e ufficiale campo.

Sul parquet della BLM Group Arena sono scesi tutti i 45 partecipanti alle borse di studio di 19 società diverse, indossando una maglietta in ricordo di Manuel su cui si trovava scritta una frase pensata da uno dei partecipanti alle borse: ciascun partecipante, infatti, era chiamato a comporre una frase di nove parole che iniziasse con “il basket”. Tra le 45 frasi scritte dagli studenti/atleti è stata selezionata quella di Enrico Vrh: “Il basket nasce dal cuore, vive sul campo, cresce con il gruppo”.

Infine, tra i quindici vincitori, è stata selezionata la vincitrice del superpremio di una settimana di Aquila Basket Summer Camp in val di Fiemme: ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio è stata Maddalena Martinelli del Belvedere Ravina.

Dolomiti Energia Trentino, il punto alla pausa: dopo Coppa Italia e impegni della Nazionale lo sprint playoff

La difesa e l’attacco

Trento è la settima miglior difesa del campionato e concede 92,6 punti su 100 possessi: un dato che ha fatto la differenza nelle ultime due partite casalinghe contro Brescia e Cantù, e che ha visto i bianconeri incidere non solo nelle stoppate (2,8 di media di squadra, quarto miglior dato in Serie A) ma anche nei recuperi (6,6 e sesto posto assoluto).

Il buon impatto difensivo di Aaron Craft e compagni si trasforma poi in un attacco più fluido che anche grazie ai più di 12 punti in transizione a partita ha trovato con il passare delle settimane produttività e ritmo: la Dolomiti Energia quando non può correre gioca ragionando (ha il tredicesimo “pace” della LBA, il numero di possessi offensivi giocati a partita) ma resta nella prima metà della classifica in quanto ad efficacia sfruttando la buona tendenza a condividere i palloni dei bianconeri (15,5 assist a partita).

Sono i punti realizzati fino a questo momento dal miglior realizzatore di Trento, James Blackmon: la guardia arrivata da Pesaro sta giocando una stagione di alto livello offensivo nella sua prima annata a Trento segnando 13,6 punti a partita fra campionato ed EuroCup in poco più di 26′ di media in campo.

La sua presenza a rimbalzo (3,0 di media) e nel coinvolgere i compagni in attacco (2,0 assist) rendono ancora più brillanti le sue ottime performance da tre punti: il suo 83 su 199 dall’arco (2,3 segnate a partita e il 41,7% di realizzazione) è un numero da record per la storia recente dell’Aquila, basti pensare che il massimo di triple segnate complessivamente in una stagione è detenuto da Beto Gomes a quota 96 (in 59 partite giocate nella stagione 2017-18 / 1 in supercoppa, 69 in campionato e 26 in EuroCup).

I record già saltati

Su tutti, quello legato ai punti segnati in una singola partita con la maglia dell’Aquila: i 37 realizzati da Ale Gentile contro l’Arka Gdynia in un match chiave per conquistare la qualificazione alle Top 16 di EuroCup sono entrati nel libro dei record dei bianconeri. Quella performance da 14 su 22 dal campo, cinque rimbalzi e un clamoroso 39 di valutazione è stata una delle più brillanti in assoluto in queste prime 36 partite stagionali disputate dai bianconeri fra le varie manifestazioni.

Un record legato alla singola partita lo ha pareggiato anche Justin Knox quando ha catturato 14 rimbalzi (tre in attacco e 11 in difesa) nella sconfitta dei bianconeri stavolta nel match di andata contro l’Arka Gdynia: con quel dominio sotto i tabelloni Justin ha pareggiato quanto riuscito in passato a Pascolo (due volte), Owens e Sutton.

Ben nove giocatori bianconeri, compreso l’ormai ex George King, hanno segnato quest’anno almeno una volta 18 punti in una partita: la dimostrazione plastica di quanto ogni pedina a disposizione di coach Nicola Brienza sia riuscita a farsi trovare pronta a dare un importante contributo offensivo.

E adesso?

Nelle tre settimane che ci separano dalla prossima partita ufficiale in programma domenica 1 marzo al PalaVerde di Treviso (20.45, diretta RAI Sport) i bianconeri si potranno godere qualche giorno di riposo in vista della ripresa degli allenamenti di gruppo di lunedì 17.

L’unico trentino impegnato con le nazionali (oltre all’assistant coach Lele Molin) sarà Andrea Mezzanotte, selezionato dal CT Romeo Sacchetti fra i 16 che giocheranno nei match contro Russia ed Estonia in vista dell’Europeo dell’estate 2021.

In questi giorni ci sarà da seguire l’avventura del nostro gruppo Under 18 in azione a Pesaro a caccia della vittoria in Next Gen Cup (13-16 febbraio), poi dopo un’amichevole contro Cantù (a Bolzano il 22 febbraio) i bianconeri torneranno a fare sul serio: ci sono dodici partite sicure sul calendario (l’ultima di Top 16 EuroCup e 11 di regular season), ma solo cinque in casa per lanciare la volata playoff. Alla BLM Group Arena devono transitare ancora Pesaro, Venezia, Fortitudo Bologna, Milano e Varese.

