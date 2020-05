COPPOLA (FUTURA) * COVID – FASE 2: « SODDISFAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEI DUE MIEI ODG, IMPEGNI SUL FRONTE SANITARIO E MOBILITà SOSTENIBILE  »

Si è da poco conclusa la seduta fiume dei lavori del Consiglio provinciale per discutere la manovra economica e finanziaria della Giunta in tempi di Corona virus.

Una seduta che ha evidenziato alcune luci e tante ombre e che lascia l’amaro in bocca sul modo in cui è stata condotta. La decisione presa dalla maggioranza di proseguire a tutti i costi i lavori in Aula per 24 ore in un ambiente chiuso, senza finestre, senza l’osservanza da parte di molti delle norme fondamentali di protezione sanitaria (mascherine usate spesso poco e male), ha inficiato la lucidità dei consiglieri e la conduzione della seduta. Il disegno di legge poteva serenamente essere votato questa sera, non sarebbe cambiato nulla.

Dopo questo preambolo, desidero esprimere la mia soddisfazione per l’approvazione dei miei due ordini del giorno.

*

Impegni sul fronte sanitario per affrontare in modo appropriato la fase 2

Sono stati approvati 8 impegni su 9 del mio ordine del giorno sulla programmazione della fase 2 della sanità, l’unico sulla materia accettato dalla Giunta provinciale.

Ho ottenuto la disponibilità a potenziare i servizi territoriali di promozione della salute e di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, a riorganizzare gli spazi delle nostre strutture sanitarie, il distanziamento delle degenze, la riorganizzazione delle sale d’attesa, a gestire da subito l’integrazione dei percorsi di cura dei pazienti Covid e no Covid.

Ho ottenuto la disponibilità a valutare soluzioni residenziali e semiresidenziali, ma anche la domiciliarità e il supporto delle reti sociali della comunità, a rilanciare innovazioni organizzative quali la sanità diffusa, la domiciliarizzazione dei servizi, la telemedicina, la proattività della presa in carico,’l’ eliminazione delle code e degli assembramenti, la rinnovata centralità dell’Assistenza Domiciliare Integrata.

*

Mobilità sostenibile in tempi di coronavirus.

Mi rammarico che una incomprensione procedurale con il Presidente Kaswalder mi abbia impedito di illustrare il mio ordine del giorno sulla mobilità sostenibile.

Un ordine del giorno per me importante che sono felice abbia raccolto il favore della Giunta e dell’Aula e che è stato approvato in tutti i 10 punti di impegno.

Obiettivo dell’ordine del giorno è il potenziamento della mobilità attiva a piedi, in bicicletta e con la micromobilità. Il ripensamento degli orari della città: andranno ampliati e differenziati gli orari di ingresso al lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali, nel tempo libero e nella fruizione della cultura, nei parchi e nei giardini, in modo da ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi e i servizi disponibili, in particolare quelli della mobilità condivisa (sharing mobility) e del trasporto collettivo. Investimenti sulla mobilità elettrica, l’adozione sui treni regionali e autobus di sistemi di prenotazione dei posti e una app per permettere agli utenti di monitorare da remoto l’affollamento dei mezzi.

Impegni importanti, vigilerò che queste decisioni programmatiche si traducano in azioni concrete, compito questo che spetta alla Giunta.

*

cons. Lucia Coppola