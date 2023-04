ENTE NAZIONALE MICROCREDITO – CARITAS ITALIANA – ABI – FEDERCASSE – UNICREDIT * “MICROCREDITO DI LIBERTÀ“: « PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIA »

17.56 - lunedì 17 aprile 2023

///

Parte oggi la campagna social dell’Ente Nazionale per il Microcredito dedicata al progetto Microcredito di Libertà per le donne che hanno subito violenza. Il progetto sotto l’egida del Dipartimento delle Pari Opportunità, ha preso vita grazie all’accordo di Ente Nazionale per il Microcredito, Caritas italiana, ABI, Federcasse e Unicredit.

La campagna è rivolta alle donne vittime di violenza, che possono rivolgersi ai centri antiviolenza e alle case rifugio per chiedere il Microcredito di Libertà sociale o per l’avvio di un’impresa o per accedere e partecipare alla formazione e ai corsi di educazione finanziaria.

La campagna sarà sostenuta e divulgata da tutti i partner di progetto sui principali canali social. Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ti mette a disposizione uno strumento che ti consente di ricominciare da te, dalla tua forza, dalle tue capacità. Se hai subito violenza e ti trovi in momentanea difficoltà finanziaria, da oggi puoi chiedere il microcredito sociale di libertà, un prestito rimborsabile a tasso zero, un aiuto reale, per lasciarti il passato alle spalle.

Se ti senti pronta a impegnarti in una nuova sfida, il microcredito imprenditoriale, ti darà la possibilità di sostenerti in una tua attività, affiancata da tutor qualificati, che non ti lasceranno sola nella realizzazione del tuo progetto.