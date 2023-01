CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: « RIFORMA ECONOMICA, CONSULTAZIONI PER TRE DISEGNI DI LEGGE DI SPINELLI – OLIVI – LEONARDI »

10.26 - martedì 10 gennaio 2023

In seconda Commissione Riforma economica: audizioni al via. Al via stamane presso la seconda Commissione di Luca Guglielmi le consultazioni a tre disegni di legge in materia economica, il 164 dell’assessore Achille Spinelli, il 52 del consigliere del PD Alessandro Olivi e il 124 del del consigliere Giorgio Leonardi (Forza Italia). Le norme erano state illustrate dai proponenti in una precedente seduta di Commissione.

L’organismo ha ascoltato questa mattina Confidi e Cooperfidi. Le consultazioni proseguiranno mercoledì con la Camera di commercio, il Consiglio autonomie locali e le organizzazioni sindacali. Saranno recuperate il 2 febbraio prossimo le audizioni di Trentino sviluppo e del Coordinamento provinciale imprenditori che oggi non hanno potuto essere presenti.

Parere favorevole per Marco Paissan, direttore di Confidi, ai disegni di legge, posto che intervengono sull’idea di reimpostazione della legge 6, in particolare quello di Olivi su un aggiornamento della terminologia riferita alla pandemia, quello dell’assessore in maniera più specifica nella direzione di una razionalizzazione. In particolare la proposta di Spinelli riporta la situazione alla realtà dei fatti con l’idea di una contribuzione scollegata dalla possibilità di rendere una quota di commissione “garanzia per garanzia”. Per Confidi, ha aggiunto Paissan, importante è garantire la scrittura delle disposizioni operative che rendono poi calcolabile questa quota di contributo. Infine, Confidi ha chiesto di poter essere omologata al panorama dei soggetti che nell’attuale legge fanno l’attestazione per l’assoggettamento alla contribuzione.

Antonio Bortolotti di Coperfidi non ha aggiunto ulteriori osservazioni rispetto a quanto già dichiarato da Paissan, posto che i settori di intervento non sono strettamente di loro competenza.

Prima della chiusura dei lavori, il consigliere Alessandro Olivi ha rinnovato l’appello alla Commissione di garantire uno spazio tra la fine delle audizioni e la discussione aula per compiere un lavoro di raccordo su alcune proposte, peraltro omogenee, su alcuni temi. Infine, ha detto di aver presentato degli emendamenti e di voler predisporre delle sintesi delle proposte per facilitarne la comprensione e la consultazione.