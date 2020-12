RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO ” * OSPITI: « ANNA MARIA BERNINI (FI) / LUCIA  BORGONZONI (LEGA) / I DEPUTATI BEATRICE LORENZIN (PD) / GIOVANNI DONZELLI (FDI) / GIANFRANCO LIBRANDI (IV) »

Domani, giovedì 10 dicembre, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, le feste natalizie degli italiani, tra divieti e crisi economica. Mentre una parte consistente della popolazione che vive nei piccoli comuni appare fortemente penalizzata – in quanto non potrà incontrare i famigliari anche se a pochi chilometri di distanza – alcuni cittadini si stanno organizzando per aggirare il divieto di spostamento interregionale dal 21 dicembre al 6 gennaio: rischiamo di vedere scene di fughe dalle città come lo scorso marzo?

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alle difficoltà economiche che stanno affrontando commercianti e lavoratori autonomi: il Governo ha messo in campo l’iniziativa Cashback, che prevede un rimborso sulle spese eseguite presso qualunque negozio fisico con carte di credito, prepagate o debito, per incentivare i consumi. Questa misura aiuterà davvero l’economia?

Tra gli ospiti della puntata: la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega), i deputati Beatrice Lorenzin (Pd), Giovanni Donzelli (FdI) e Gianfranco Librandi (IV).