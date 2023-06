CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO – REFERENDUM: « EMENDAMENTO OSSANNA A DDL 89 MARINI, PER LE MINORANZE “DOVREBBE ESSERE INAMMISSIBILE »

10.55 - martedì 6 giugno 2023

In apertura dei lavori del Consiglio provinciale (programmati da oggi fino a giovedì 8 giugno) si è riunita la conferenza dei Capigruppo su richiesta della garante delle minoranze Paola Demagri.

Il tema della sospensione lo ha chiarito il consigliere Paolo Zanella (Futura) che ha chiesto al Presidente Kaswalder la verifica dell’ammissibilità dell’emendamento di Lorenzo Ossanna (Patt) al disegno di legge 89 di Alex Marini in materia di referendum, previsto al sesto punto dell’ordine del giorno. La modifica proposta dal consigliere del Patt prevede la modifica della legge elettorale sulla doppia preferenza di genere (emendamento allegato). Qualora l’emendamento fosse dichiarato ammissibile, ha aggiunto Zanella, ci organizzeremo per contrastare la discussione.

Ferma restando l’inappellabile decisione del Presidente, a giudizio delle Minoranze l’emendamento dovrebbe essere inammissibile, vista l’estraneità all’argomento in discussione. A questo si aggiunge che la modifica in materia elettorale sarebbe comunque soggetta a referendum e i tempi non sarebbero dunque compatibili con la fine della legislatura.

Il Presidente si è impegnato a rispondere entro la ripresa dei lavori del pomeriggio.