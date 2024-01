CONFINDUSTRIA – TRENTO * CYBERSECURITY TALKS: « A PALAZZO STELLA IL DIRETTORE OPERATIVO DELL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, ROBERTO BALDONI »

16.24 - martedì 9 gennaio 2024

Si rinnova, nel 2024, l’impegno di Confindustria Trento a favore della diffusione dei temi della sicurezza informatica, con particolare riguardo per gli scenari e le occorrenze di maggiore interesse per le imprese.

Ospite dell’Associazione il prossimo giovedì 11 gennaio alle 14.30 sarà Roberto Baldoni, già Direttore Generale e attuale Direttore Operativo dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. L’incontro con Roberto Baldoni, considerato un’autorità in materia, anche alla luce degli incarichi che ha ricoperto, sarà il primo della nuova serie di appuntamenti che saranno presentati in quell’occasione.

Ricordiamo che Confindustria Trento, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler a inizio 2023 hanno attivato l’“Osservatorio per la cybersecurity”, nell’ambito del quale è stato organizzato il ciclo di incontri “Cybersecurity talks” rivolti alle imprese, con l’intervento di aziende specializzate sulla sicurezza informatica, docenti ed esperti di protezione dei dati e di privacy.

La partecipazione all’incontro è libera previa registrazione sul sito di Confindustria Trento.