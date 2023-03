COMUNE TRENTO * OSSERVATORIO BY-PASS FERROVIA: « INSEDIATO OGGI IL COMITATO, COMPOSTO DA 14 COMPONENTI »

12.38 - lunedì 27 marzo 2023

Si è insediato oggi l’Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti la circonvallazione ferroviaria di Trento lotto 3A – nell’ambito del corridoio del Brennero.

Nel corso dell’incontro si è avviato anche il confronto su come gestire alcune richieste già pervenute all’Osservatorio nei primi giorni di funzionamento.

La riunione consegue all’individuazione, da parte della Provincia e del Comune di Trento, dei referenti degli stessi che, unitamente al Coordinatore dell’Osservatorio nominato dall’Osservatorio per lo sviluppo del Corridoio del Brennero, lo costituiscono.

L’istituzione dell’Osservatorio per il lotto 3A è stata prevista da Provincia di Trento e Comune di Trento in accordo con RFI sulla base dei contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto il 7 marzo scorso.

Nel primo incontro sono stati esaminati gli ambiti di competenza dell’Osservatorio per il lotto 3A specificati nel protocollo e sostanzialmente sintetizzabili in sicurezza sul lavoro, impatto ambientale ed informazioni alla cittadinanza. Si è inoltre definito un metodo di lavoro ed una periodicità degli incontri.

L’Osservatorio per il lotto 3A ha poi definito la composizione della segreteria tecnica, che nella prima fase sarà composta da quattro componenti e decisa la convocazione della prima riunione di insediamento del Comitato tecnico-scientifico prevista per venerdì 21 aprile.

Questo termine è stato individuato per dar modo ai vari enti individuati nel protocollo del 7 marzo u.s. di dar corso alle rispettive designazioni – il comitato è infatti composto da 14 componenti di varie provenienze e competenze – che erano state richieste dal Coordinatore ai vari enti lo stesso giorno della firma del protocollo.

Alla data odierna sono pervenute oltre metà delle designazioni previste e si conta di completarle prima del 17 aprile al fine di dare al Comitato tecnico-scientifico un’effettiva ed adeguata operatività consentita dalla presenza di tutti i suoi componenti.