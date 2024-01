COMUNE TRENTO * ACCOGLIENZA INVERNALE: « ATTIVATI ALTRI 24 POSTI LETTO ALLE BELLESINI, DA STASERA 15 GENNAIO »

17.54 - lunedì 15 gennaio 2024

Accoglienza invernale, da stasera attivati altri 24 posti letto alle Bellesini. In vista dell’abbassamento delle temperature, nella palestra dell’ex scuola a Cristo Re sarà allestito un dormitorio per richiedenti protezione internazionale.

In vista dell’abbassamento delle temperature previsto per questa notte e delle nevicate annunciate per i prossimi giorni, da stasera vengono attivati altri 24 posti letto per richiedenti protezione internazionale nella palestra e negli spogliatoi dell’ex scuola elementare Bellesini in via Stoppani, a Cristo Re. L’accoglienza straordinaria, promossa dall’Amministrazione comunale, è gestita da Melting Pot Odv in collaborazione con l’associazione Assemblea antirazzista e con il centro Astalli per quanto riguarda l’informazione ai beneficiari e l’accesso al dormitorio.

In questi giorni di freddo pungente raddoppia dunque il numero di richiedenti protezione internazionale ospitati alle Bellesini: ai 24 posti letto del dormitorio gestito dal Centro Astalli da inizio settembre se ne aggiungono infatti altrettanti attivati in via emergenziale in considerazione del brusco abbassamento delle temperature. Come noto, i richiedenti protezione internazionale sono esclusi dal sistema di accoglienza provinciale.