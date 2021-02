COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * PATRICK ZAKI: « ANCHE IL BASTIONE DELLA CITTÀ SARÀ ILLUMINATO DI GIALLO PER CHIEDERNE L’IMMEDIATA LIBERAZIONE, LUNEDÌ 8 FEBBRAIO »

Lunedì 8 febbraio, a un anno esatto dall’incarcerazione di Patrick Zaki, anche il Bastione di Riva del Garda sarà illuminato di giallo per chiederne l’immediata liberazione.

L’iniziativa fa parte della campagna di Amnesty International «Libertà per Patrick», che chiede la scarcerazione dello studente egiziano iscritto all’Università di Bologna, da un anno rinchiuso in un carcere del suo Paese con accuse di incitamento alla protesta e istigazione a crimini terroristici, unanimemente ritenute infondate e pretestuose. Campagna alla quale il Comune di Riva del Garda aderisce, come ha stabilito la Giunta municipale nella seduta del 2 febbraio, su proposta del vicesindaco Silvia Betta.

Inoltre, sempre lunedì 8 febbraio, in una maratona musicale non stop sul sito web di Amnesty International (https://www.amnesty.it) sarà visibile il video con cui il performer veneto Andrea Cavallaro, in arte Dodicianni, partecipa al contest «Free Patrick Zaki, prisoner of conscience», girato al Museo di Riva del Garda. Il video sarà visibile dal giorno seguente anche sulla pagina fb del Mag (https://www.facebook.com/MagMuseo) e su quella dell’autore (https://www.facebook.com/Dodicianni).