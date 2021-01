COMUNE DI TRENTO * VIABILITÀ: « AL VIA LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA A SAN LAZZARO, COSTO 850 MILA EURO »

Realizzazione di una nuova rotatoria a San Lazzaro. Completano il progetto due nuovi attraversamenti, uno pedonale e uno ciclopedonale.

La via Alto Adige in località San Lazzaro è un nodo cruciale dal punto di vista viabilistico posto al confine nord del territorio comunale che vede un traffico veicolare particolarmente intenso da e verso il Comune di Lavis. Il flusso principale del traffico si sviluppa indubbiamente sull’asse Nord-Sud, ma non di meno rilevanza risultano essere le immissioni provenienti dalla Sponda Trentina e da via Salorno che raccoglie, quest’ultima, un numero notevole di mezzi pesanti provenienti dalla zona industriale nord di Lamar di Gardolo.

Tali mezzi per dirigersi in direzione sud sono costretti ad utilizzare l’incrocio esistente, attualmente regolamentato con una corsia di immissione, che non assicura affatto una buona fluidità della manovra in quanto prevede l’attraversamento della corsia in direzione Nord della via Alto Adige.

Altro problema il mancato collegamento tra la pista ciclabile presente sulla via Salorno e quella proveniente dal Lungavisio Luigi Tomasi sulla direttrice Est-Ovest attraverso la via Alto Adige, nonché l’assenza di attraversamenti pedonali. Tale progetto prevede quindi la realizzazione di una rotatoria che possa risolvere i problemi del traffico veicolare e ciclo-pedonale della zona.

Descrizione dell’intervento

Il tratto stradale preso in considerazione da questo progetto preliminare si sviluppa per circa 250 metri fino al ponte al confine con il Comune di Lavis. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria posta in corrispondenza dell’attuale incrocio andando a convogliare i flussi di traffico di via Alto Adige – Sponda Trentina, via Salorno e Lungavisio Luigi Tomasi; la carreggiata in direzione nord in entrata verso la rotatoria e in uscita dalla medesima in direzione sud verrà ridotta, rispetto alle due attuali, ad una sola corsia di larghezza pari a 5 metri.

La rotatoria avrà dimensioni nette pari a 19 metri per 29 con l’anello esterno di 1 metro e mezzo pavimentato con smolleri in porfido ed una corsia utile al traffico veicolare di 7 metri.

La parte interna della rotatoria sarà sistemata a verde con adeguato impianto di irrigazione.

Sulla direttrice principale Nord-Sud sono previste aiuole spartitraffico pavimentate in acciotolato con funzione di vere e proprie isole pedonali a servizio di due nuovi attraversamenti, uno pedonale e uno ciclopedonale. Quest’ultimo collegherà l’attuale ciclabile sulla via Salorno con quella proveniente dal Lungavisio Luigi Tomasi sulla direttrice Est-Ovest attraversando di fatto via Alto Adige con un percorso ciclo-pedonale largo 3 metri.

Il progetto prevede in dettaglio la realizzazione di nuove murature in calcestruzzo con rivestimento in pietrame, lavori di adeguamento dell’attuale rete di smaltimento acque bianche, la realizzazione di nuove cigliature, parapetti e recinzioni, segnaletica stradale verticale ed orizzontale ed altri lavori di rifinitura generale.

Per la realizzazione dei lavori stradali di cui sopra si rende necessaria l’occupazione permanente di terreni privati mediante esproprio.

I lavori saranno realizzati in 300 giorni con inizio a fine 2022 per concludersi l’anno successivo con un costo di 850mila euro.